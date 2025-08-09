El servicio de socorrismo de Peñíscola atiende 249 casos en julio

La concejalía de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Peñíscola ha hecho balance - junto al servicio de salvamento y socorrismo - del trabajo del equipo, tras evaluar las cifras del segundo mes de la temporada de baño.

En total, a lo largo del mes de julio, se han llevado a cabo 249 asistencias en tierra, entre las que se encuentran la resolución de consultas, advertencias o curas de contusiones, arañazos, heridas o picaduras.

Los servicios de salvamento en el mar han sumado un total de ocho. El equipo ha protagonizado seis rescates a nado desde la orilla y dos con la intervención de la embarcación del servicio.

También se han llevado a cabo 32 traslados al centro de salud por insolaciones, golpes de calor, luxaciones o mareos.

Los socorristas también han participado en la búsqueda de un total de 28 casos de pérdida o desorientación de menores y personas mayores, todos ellos resueltos favorablemente.

El concejal de Playas, Ramon Simó, ha querido incidir en la importancia de este servicio, “debemos ser conscientes de la importancia de la eficiencia y profesionalidad del servicio de socorrismo en playas que facilita y garantiza un uso y disfrute seguro de nuestro litoral” ha manifestado el edil, insistiendo, asimismo, en la necesidad de seguir atendiendo a las indicaciones y advertencias de los socorristas para seguir teniendo un verano sin incidentes de gravedad.

El balance de este mes, con ausencia de víctimas mortales en los distintos posibles incidentes que se pueden dar, "es muy positivo, pues pone de nuevo en valor las aguas tranquilas y poco profundas de las que disfrutamos, así como la responsabilidad de los bañistas en el cumplimiento de las normas y advertencias del equipo de salvamento y socorrismo".

Los puntos accesibles

Las cifras de los baños asistidos por parte del personal especializado del servicio han superado los del pasado año, registrando 191 usuarios en el Punto Accesible de Playa Norte y un total de 31 en el Punto Accesible de Playa Sur.

La localidad garantiza el acceso al mar de todas las personas. / MEDITERRÁNEO

Un importante dispositivo desplegado

El servicio de las dos playas urbanas de Peñíscola cuenta con 26 socorristas que atienden, en los distintos turnos, las cinco postas existentes.

El servicio cuenta, además, con ambulancia, embarcaciones activas y motos para rescate.