Altura recoge firmas para salvar de la ruina la hospedería de Valldecrist

El Ayuntamiento de Altura ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para sumar apoyos ciudadanos a la petición de una intervención urgente que impida «la desaparición» de la hospedería que forma parte del Bien de Interés Cultural (BIC) que conforma la Cartuja de Valldecrist.

Esta iniciativa coincide en el tiempo con la firma del acta de replanteo con la que se culmina la contratación de las obras de rehabilitación de la iglesia mayor, con una inversión de 836.5000 euros sufragada íntegramente por la Generalitat valenciana.

Como explica el concejal de Urbanismo y alcalde en funciones, Tomás Mínguez, la particularidad de este conjunto arquitectónico histórico es que está dividido en cuatro zonas, dos de titularidad de la Generalitat (con las iglesias mayor y de Sant Martín como elementos centrales) y otras dos propiedad de la Diputación de Castellón, en una de ellas se encuentra la hospedería. Una construcción que según remarca Mínguez «está en estado de ruina» después de años sin inversiones efectivas.

Sin recursos públicos desde el 2022

La última vez que se destinaron recursos públicos a este edificio fue en el año 2022, cuando se contrató la redacción del proyecto de ejecución de su rehabilitación. Cerca de 18.000 euros con los que se definió qué había que hacer para evitar un derrumbe que cada vez preocupa más en el Ayuntamiento y entre las asociaciones culturales vinculadas con la promoción y defensa del patrimonio histórico del municipio.

Cuando se conoció que la Generalitat ya había iniciado la licitación de su parte del plan director en el que se definen las necesidades del conjunto arquitectónico, consistorio y asociaciones volvieron a evidenciar el comprometido estado de conservación de la hospedería. Desde la Diputación de Castellón señalaron al Gobierno de España, por dejarles fuera de la línea de ayudas del 2% cultural del Ministerio de Transporte y Vivienda tras presentar una solicitud.

No hay dinero

El gobierno provincial acusó de falta de sensibilidad al Gobierno, y señaló que la falta de recursos para acometer una rehabilitación en estos momentos también es consecuencia de que el Estado no transfiere los 105 millones de euros de más que le corresponderían a la Diputación «por recaudación y crecimiento poblacional».

Haber tenido que aumentar en dos millones de euros la dotación económica para completar el proyecto del santuario de Sant Joan de Penyagolosa «por falta de previsión del gobierno anterior», completaría el desenlace: no hay dinero a corto plazo para la hospedería, que sigue deteriorándose.

Sobre la falta de recursos, el primer teniente de alcalde de Altura asegura que la subvención del 2% cultural se perdió porque la Diputación no subsanó unos defectos en la tramitación de esa ayuda.