Borriana obrirà les Festes de la Misericòrdia 2025 amb el Burriana Remember Fest
La cita, amb entrada gratuïta, reunirà Miguel Serna, Monica X i DJ Josvi el 29 d’agost, a la plaça José Iturbi
L’Ajuntament de Borriana, a través de la Regidoria de Festes, obrirà les Festes de la Misericòrdia 2025 amb el Burriana Remember Fest – Misericòrdia Edition, un esdeveniment musical que portarà a la ciutat alguns dels DJ més icònics de les mítiques discoteques valencianes.
La cita tindrà lloc el divendres. 29 d’agost a partir de les 23.30 hores a la plaça José Iturbi i comptarà amb la presència de Miguel Serna, Monica X i DJ Josvi, referents de la música remember.
Amb entrada gratuïta, aquest esdeveniment promet fer vibrar burrianencs i visitants amb els sons més nostàlgics i espectaculars, donant inici a les festes patronals amb una nit carregada de ritme i records dels millors anys de la música electrònica.
La regidora de Festes, Paloma Boix, ha destacat que “la Festa Remember s’ha convertit en una cita molt esperada de la Misericòrdia, capaç de reunir diverses generacions en un mateix espai per a gaudir de la música que ha marcat una època”.
- Les Penyes de la Vall firman el mejor encierro posible: multitudinario, rápido, compacto y sin incidentes
- Primer encierro de les Penyes: Los toros de Samuel e Isabel Flores ya están en la Vall
- Cogida grave en Moncofa y susto en Nules en los festejos de 'bou al carrer
- Orpesa doblará el paseo de la Playa Verde e instalará luces led en el alumbrado
- La bandera de Palestina ondea desde el techo de la provincia de Castellón, y no es la primera vez
- Los fuegos artificiales iluminan Peñíscola
- Burriana anuncia sus tres principales conciertos de las fiestas de la Misericòrdia: ¿Quieres conocerlos?
- Movilización vecinal en Alcalà de Xivert para evitar el traslado de su párroco