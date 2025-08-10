Borriana obrirà les Festes de la Misericòrdia 2025 amb el Burriana Remember Fest

La cita, amb entrada gratuïta, reunirà Miguel Serna, Monica X i DJ Josvi el 29 d’agost, a la plaça José Iturbi

Centenars de persones es reuneixen cada any en la festa remember de la Misericòrdia de Borriana.

Concha Marcos

Borriana

L’Ajuntament de Borriana, a través de la Regidoria de Festes, obrirà les Festes de la Misericòrdia 2025 amb el Burriana Remember Fest – Misericòrdia Edition, un esdeveniment musical que portarà a la ciutat alguns dels DJ més icònics de les mítiques discoteques valencianes.

La cita tindrà lloc el divendres. 29 d’agost a partir de les 23.30 hores a la plaça José Iturbi i comptarà amb la presència de Miguel Serna, Monica X i DJ Josvi, referents de la música remember.

Aqueust és el cartell del Burriana Remember Fest que posarà en marxa les festes patronals de Borriana.

Amb entrada gratuïta, aquest esdeveniment promet fer vibrar burrianencs i visitants amb els sons més nostàlgics i espectaculars, donant inici a les festes patronals amb una nit carregada de ritme i records dels millors anys de la música electrònica.

La regidora de Festes, Paloma Boix, ha destacat que “la Festa Remember s’ha convertit en una cita molt esperada de la Misericòrdia, capaç de reunir diverses generacions en un mateix espai per a gaudir de la música que ha marcat una època”.

