El corneado el sábado en Moncofa se encuentra en planta y estable
El astado le propinó seis cornada, las más graves en la nalga y un brazo
Moncofa
El hombre de Sabadell que resultó corneado en por un toro cerril de la ganadería de Martín Campos, que se exhibió en la tarde del lunes dentro de la programación de las fiestas de Sant Roc de la playa de Moncofa, «se encuentra estable y en planta» en el Hospital Universitari de la Plana, según han confirmado fuentes sanitarias.
El herido recibió seis cornadas, aunque las más graves afectaron a la nalga y un brazo. Tras ser operado de urgencia en el quirófano del recinto taurino por el equipo médico, el herido fue trasladado al centro hospitalario de Vila-real.
