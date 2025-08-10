'Onda Medieval' invade el casco histórico de desfiles, música y fuego

La fortaleza de las 300 Torres de Onda volvió a convertiste ayer en el epicentro de un viaje al medievo, con un programa que llevó a vecinos y visitantes a disfrutar de desfiles, animación y diversos espectáculos bajo las estrellas. La tarde comenzó con la bienvenida en el castillo con animación artística y visita guiada a la exposición de trajes de época en el museo.

El desfile de la caballería y la corte medieval recorrió el recinto, desplegando pendones, armaduras y elegancia ecuestre, para desembocar en el escenario principal del albacar, donde el público vivió el cierre del desfile. La noche continuó con animación variada por el casco antiguo y una introducción musical que mantuvo vivo el ambiente festivo. A medianoche, el cierre de fuego sobre el escenario puso el broche a una jornada marcada por la música, la luz y la historia viva de Onda.

Hoy domingo, última jornada

La última jornada de Onda Medieval arranca hoy, a las 18.00 horas, con la apertura de puertas en el castillo. Media hora después, el público será recibido con animaciones variadas en el interior de la fortaleza. A las 19.00 comenzará la visita guiada a la exposición de trajes de época en el museo del castillo. El gran torneo medieval de justas a caballo tomará el albacar a las 19.30, con combates y destrezas que harán vibrar a los asistentes. A las 21.00 está previsto un photocall con los artistas para llevarse un recuerdo único, mientras que el desfile de antorchas con los jinetes del show recorrerá el recinto a partir de las 22.00 horas.

El cierre de fuego sobre el escenario, previsto a las 22.30, despedirá la edición 2025 con un final espectacular como colofón.