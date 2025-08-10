Orpesa asume el suministro del agua en las urbanizaciones del sur

El Ayuntamiento de Orpesa ha culminado un importante cambio estructural en el abastecimiento de agua potable al término municipal, asumiendo ya el suministro en toda la zona sur. Las urbanizaciones de Torre Bellver, La Colomera, Porto Cala y Las Playetas reciben desde el pasado mes de mayo el agua desde la red local, a través de la canalización procedente de la desaladora, gestionada directamente por el consistorio.

En el caso de Playetas, el proceso ha supuesto la resolución de una situación singular que se mantenía desde hace décadas. Esta urbanización disponía de un contrato privado de suministro con una empresa que realizó importantes inversiones en infraestructuras, lo que conllevó prorrogar su gestión durante años.

Sin embargo, con la imposibilidad de seguir abasteciendo desde Benicàssim debido a la entrada en vigor de la nueva concesión el pasado mes de abril, y al no poder continuar con el servicio, la empresa dejó de operar y la comunidad de propietarios cedió gratuitamente las infraestructuras al Ayuntamiento de Orpesa.

Gracias a esta operación, el consistorio ha podido integrar plenamente el abastecimiento en la red municipal sin tener que asumir los costes de esas infraestructuras. «Ha sido un hito que se ha logrado gracias a una intensa gestión desde las áreas de Urbanismo y Contratación, y en solo un mes conseguimos activar el suministro desde Orpesa, realizar las obras necesarias, recibir la cesión y garantizar el servicio con normalidad», según destaca la concejala de Urbanismo, Araceli de Moya.

Al respecto, la edila de Contratación explica que esta solución ha sido posible tras muchos años de dificultades. «Este era un problema que Benicàssim ya nos advertía desde hace 16 años, pero ha sido ahora cuando se ha resuelto con eficacia y rapidez, y lo más importante: con visión de futuro».

En paralelo, el Ayuntamiento trabaja ya en el expediente de municipalización del agua para toda la zona sur. El objetivo último, según detalla De Moya, es que todo el término municipal -tanto el casco urbano como las urbanizaciones más nuevas- se integre, en un futuro, bajo una misma concesión, lo que permitirá una gestión más eficiente, coordinada y equitativa para todos los vecinos.

La concejala de Contratación subraya que de esta forma «el Ayuntamiento ha dado solución a una reivindicación histórica de las urbanizaciones del sur, suministrándoles agua desde el municipio y no desde Benicàssim, y sin tener que asumir los costes de las infraestructuras». Moya recuerda también que la cesión fue aprobada en pleno tras las comprobaciones técnicas pertinentes, y que «todo el proceso se resolvió en tiempo récord para garantizar el servicio sin interrupciones».

Obras

El cambio no solo implica una mejora administrativa, sino también técnica. Desde el consistorio se han ejecutado pequeñas obras de adaptación y conexión para garantizar la llegada del agua desalada a todos los puntos. Entre las actuaciones realizadas figuran la reparación de los depósitos de Playetas y Torre Bellver y la conmutación de redes, permitiendo la entrada directa del nuevo caudal desde la desaladora.

La gestión municipal del agua en las urbanizaciones supone también una oportunidad para modernizar el sistema y actuar ante futuras necesidades. De hecho, el Ayuntamiento ya ha intervenido en la red hidráulica de otras zonas del sur con proyectos de renovación en Torre Bellver y tiene previsto continuar en El Balcó y La Colomera, donde se mejorarán las canalizaciones y se actuará sobre puntos con riesgo de fuga.