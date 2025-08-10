La Paloma se saca la espina del 2024 y triunfa en el concurso de ganaderías de les Penyes de la Vall

La ganadería La Paloma es una vieja conocida del Concurso Nacional de Ganaderías de les Penyes en Festes, y en más de una ocasión ha concluido su participación con buenos resultados, aunque nunca en lo más alto del pódium. En las dos últimas ediciones, fue tercera (hubo quien pensó que en el 2024 mereció más). Con su intervención del pasado 3 de agosto dejó claro que aspiraba a que el 2025 fuera su año.

La de Xaló inauguró hace una semana el certamen de la Vall por todo lo alto y avisó con hechos que, esta vez, no iba a ser fácil desbancarla del primer puesto, y así ha acabado siendo. Fernando Machancoses, encargado de cerrar el certamen, en el último día una buena tarde, pero como le pasó hace un par de años con Vicente Benavent, se ha quedado a unos pocos puntos del triunfo, que en esta ocasión se va Alicante.

La de las reses de Xest ha sido una digna intervención, con la única pega de las dos primeras vacas y el toro, que no han estado a la altura de sus compañeras y ahí ha sido donde Machancoses ha perdido sus opciones.

Lo que sí consigue es el trofeo a la mejor vaca, por una exhibición sobresaliente de Golondrina, que con 35 puntos ha logrado superar el listón marcado por Flecha, de La Paloma, y sus 34,5 puntos. También ha estado entre las mejores Colilla (32 puntos). No ha pasado lo mismo con el toro, Emigrante (10 puntos), que ha certificado así el segundo triunfo consecutivo de Laura Parejo (tercera en la clasificación general), que como hizo en el 2024, consigue ese premio individual, esta vez con Coronel (22,5 puntos).

Puntuación final de Fernando Machancoses en el concurso de ganaderías de les Penyes de la Vall. / LES PENYES EN FESTES

Por tanto, la clasificación definitiva coloca a La Paloma (167,5 puntos) en cabeza, seguida por Fernando Machancoses (166,5 puntos), Laura Parejo (146 puntos), Alberto Garrido (108 puntos), La Espuela (105,5 puntos) y Pedro Domínguez (84 puntos).

El mejor balance

Para la directiva de les Penyes, el mejor balance de las fiestas de este año, que este domingo han llegado a su fin, ha sido la ausencia de incidentes importantes en las exhibiciones taurinas (incluido el encierro de Samuel e Isabel Flores y sus 5.000 asistentes), que se han caracterizado por la «alta participación de los peñistas».

Esa respuesta masiva ha sido destacada «en todos los actos», aseguran, con especial mención al Espai Gastronòmic y su oferta musical, que patrocina el Ayuntamiento de la Vall