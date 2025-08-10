Tremendo susto durante la celebración de la entrada de Sant Roc en la Vilavella por una invitada inesperada

El sábado por la noche, la Vilavella estaba de fiesta, en concreto, se vivía la popular entrada de Sant Roc, una de las tres celebraciones de barrio estivales. Un acto que se vio alterado por la aparición de una invitada inesperada.

El hallazgo se produjo precisamente en la calle Sant Roc. Pese a que los participantes estaban centrados en la algarabía propia del acto, fue difícil no percatarse de la presencia de una serpiente enroscada en un portal.

En un municipio que ha crecido a los pies de la Serra d'Espadà como es la Vilavella, no es un hecho excepcional encontrarse con la fauna propia de un entorno montañoso, pero este hecho se ha distinguido de lo que podría considerarse normal, por las dimensiones del reptil.

Quienes asistieron al particular encuentro corroboran que la primera impresión fue el susto. Pocos habían visto de tan cerca una serpiente como esa, mucho menos en pleno casco urbano. La reacción que tuvieron fue la más adecuada en estos casos. Alertaron a la Policía Local.

La serpiente se metió por sí sola, con un poco de sugestión, en la caja que prepararon con esa finalidad. / MEDITERRÁNEO

Una persona que estaba en ese momento en la calle indicó que estaba familiarizada con la manipulación de reptiles y que solo necesitaba ayuda para meterla en una caja. Un agente de la policía participó en una tarea que resultó más sencilla de lo que podría pensarse.

El reptil, con un poco de sugestión, casi de manera natural, se metió por sí solo en la caja de cartón que prepararon a tal fin sobre la acera, por lo que no hizo falta tocarla.

La Policía Local siguió el protocolo establecido para estos casos, en el que se vela por garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía y la del animal.

Según una experta en herpetología consultada, se trataría de un ejemplar de culebra bastarda, una especie de ofidio descrita como de las más grandes de Europa y la de mayor tamaño de la Península Ibérica. Puede llegar a medir 2,5 metros, aunque lo más habitual es que los machos adultos oscilen entre los 1,4 y los 1,8 metros. Sobre su comportamiento, los expertos indican que es fundamentalmente diurna, por lo que su actividad nocturna se considera una excepción, dos características que refuerzan la conclusión de que su presencia en las calles de la Vilavella este sábado por la noche responde a alguna circunstancia poco acorde con su naturaleza. En cuanto al riesgo que supone, aunque la mordedura es dolorosa, su veneno no es peligroso para las personas.

Detalles que muchos de los testigos desconocían. De lo que no tuvieron dudas es de que, sin quererlo, la serpiente se metió en plena celebración de sus fiestas y adquirió un protagonismo sonado y todavía comentado entre los vecinos.