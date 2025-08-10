Les Useres tira de actos taurinos en la recta final de sus fiestas

Les Useres encara la recta final de sus fiestas patronales dedicadas al Salvador y al Santísimo Cristo de la Agonía con nuevas exhibiciones taurinas. Un programa que ayer comenzó a las 12.30 horas con la entrada de toros de la ganadería de Hermanos Bellés. Astados que también fueron exhibidos durante la tarde.

Entre otros atractivos, el recinto taurino acogió la suelta de un toro cerril de nombre Empresario, número 11, guarismo 2, de la ganadería de Germán Vidal y patrocinado por el Ayuntamiento. Acto al que siguió la prueba de la vaca de nombre Cortijera, número 142, guarismo 7, patrocinada por la Peña La Vaca.

Al finalizar, se procedió al sorteo de la AC Penya Taurina de les Useres y, ya por la noche, los más pequeños pudieron disfrutar de un toro embolado infantil en la plaza del Ayuntamiento, seguido de las emboladas del toro y la vaca exhibidos durante la tarde.

Símbolos de los festejos

El alcalde de les Useres, Jaime Martínez, subraya que “los actos taurinos son, sin duda, uno de los grandes símbolos de nuestras fiestas, no solo por el arraigo cultural, sino también por la capacidad de convocatoria y participación que generan”. En este sentido, destaca también “el esfuerzo colectivo de todas las peñas, asociaciones, voluntarios y ciudadanía en general que, junto al Ayuntamiento, hacen posible un programa taurino variado, seguro y de gran calidad”.

Un baile con la orquesta Bella Dona en el parque municipal y la música de la discomóvil Bandalay Special cerraron la jornada de ayer, que sirvió de antesala a las nuevas exhibiciones taurinas programadas para la jornada de hoy domingo, penúltimo día de las fiestas patronales.