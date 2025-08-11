Almassora plantea acudir a la justicia para defender a los vecinos del ruido del Serrallo

El Ayuntamiento de Almassora no descarta ninguna vía, incluida la judicial, para defender el interés legítimo de la población, como consecuencia del decreto ley 6/2025 de 17 de mayo de medidas correctoras urgentes en materia de intervención administrativa ambiental, impulsado por la Generalitat, porque flexibiliza los niveles de contaminación acústica permitidos en las áreas industriales, como es el caso del Serrallo, en detrimento de los intereses de las zonas residenciales existentes en sus inmediaciones, como es el caso de Om Blanc y adyacentes.

De hecho, avanzan que se está valorando la posibilidad de elevar un dictamen facultativo al Consell Jurídic Consultiu, con el oibjetivo de establecer cuáles pueden ser los mecanismos de defensa.

Cabe recordar que todos los grupos municipales representados en el pleno municipal, a excepción de Vox, votaron en el último pleno a favor de una moción a través de la cual el Ayuntamiento reclama al Consell que rectifique este decreto.

Nuevo texto que agrava la problemática

El texto aprobado y remitido a la Administración autonómica incide en que la nueva ley autonómica «venía a resolver carencias y conflictos de la normativa anterior», pero en el caso de Almassora, ha agravado el problema que ya afectaba a quienes viven más cerca del polígono del Serrallo.

Imagen en la que se aprecia la proximidad de grandes tanques del polígono del Serrallo de las viviendas del litoral de Almassora. / Gabriel Utiel

Asimismo, el consistorio remitirá «de urgencia» una solicitud al Defensor del Pueblo, para que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional, al entender que el decreto «vulnera el derecho a la salud y el medio ambiente». Se trata de acciones que se realizarán de forma paralela a las conversaciones que se mantienen con la Conselleria de Medio Ambiente, desde donde confirman que «el contacto con el Ayuntamiento es constante» y que están tratando de «buscar una solución para atender las demandas» aunque, a su vez, matizan y reconocen que «es un tema complicado».

El decreto establece lo que han denominado como «zona de transición» entre dos usos (en este caso el industrial y el residencial). La aportación supone, como destacan desde el consistorio, que las empresas que se encuentran en las partes más sensibles de los polígonos, es decir, las más cercanas a las viviendas, podrán acogerse a exenciones en los restricciones acústicas «siempre que se cumplan determinadas condiciones».

Evitar costes a las empresas

La intención de la medida es evitar «la imposición de costes y medidas desproporcionadas a aquellos emisores que se encontraran en funcionamiento de manera legal con carácter previo al instrumento de planificación que habilitó los usos con niveles de recepción más restrictivos, pudiendo establecerse medidas correctoras de carácter compensatorio a los afectados». Como se recoge en el texto aprobado por el pleno, ello supone que las empresas pueden generar más ruido del que legalmente se permite ahora y no tendrán obligación de invertir en medidas para minimizar el impacto.

El Ayuntamiento está en contra de esa posibilidad porque deja a los vecinos del municipio «desprotegidos frente a las grandes empresas situadas en el Serrallo».

Desde la localidad exponen que la Generalitat ha resuelto el conflicto de intereses «posicionándose a favor de la industria», y obvia a los vecinos afectados, «que llevan décadas luchando por ver mejorada su situación».

¿Quién estaba antes?

Desde el consistorio defienden que el PGOU que contempló la creación de la zona residencial de Om Blanc es anterior al que dio luz verde al área industrial del Serrallo. En concreto, se aprobó dos años antes, el primero es de octubre de 1963 y el segundo de julio de 1965.

La alcaldesa, María Tormo, en la defensa de la moción, destacó que «siempre defenderé los intereses de los almassorins por delante de las siglas de mi partido y de cualquier empresa», a lo que añadió que «pediré siempre medidas compensatorias y justas».