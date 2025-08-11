Balance de les Penyes en Festes de la Vall: Las peleas y la música alta concentran la acción de la Policía Local

El balance policial y sanitario de les Penyes en Festes de la Vall d’Uixó hablan de unas celebraciones sin incidentes de gravedad, que se han desarrollado «dentro de la normalidad de estos días», según el edil de Policía Local, Javier Ferreres.

Solo dos aspectos se han destacado del resto. Por un lado, las quejas vecinales por música alta de los casales, «y no solo por la noche», que han sumado 37. Ferreres afirma que «después de que el año pasado este tema estuviera controlado, ha tenido un repunte, por lo que cara al año que viene, junto con la directiva de les Penyes, trataremos de tomar medidas, para garantizar el derecho al descanso».

En cuanto a las intervenciones por riñas o altercados similares en la zona de las carpas o la vía pública, se han contabilizado 32 servicios.

Desde un punto de vista positivo, incide en que en los cuatro controles de alcohol y drogas al volante, en los que se han realizado 40 pruebas, solo 5 han dado positivo, «un porcentaje bajo que nos hace pensar que la mayoría de la gente está concienciada de que no hay que consumir y conducir».

Relacionado con el consumo de alcohol u otras circunstancias, aunque también por incidencias por el calor y otras indisposiciones, los agentes de la Policía Local han participado en 28 asistencias sanitarias en la calle. Y en cuanto a demandas de presencia policial por asuntos diversos, han realizado 35 servicios.

Por actos vandálicos o rotura de señales o similares, han atendido 18 anomalías en la vía pública.

Durante la semana de fiestas se han producido 17 accidentes de circulación, con solo tres heridos leves y llaman la atención los 20 servicios por animales perdidos o abandonados.

Ferreres precisa que el balance policial incluye asistencias «en los tres turnos de vigilancia», lo que abarca toda la jornada, por lo que algunas de las acciones no están vinculadas directamente con las fiestas.

Parte sanitario

Los servicios sanitarios habilitados en la plaza de toros han prestado 68 asistencias, con solo cuatro traslados al hospital, todos por traumatismos (una fractura de codo, dos contusiones —una ocular y la otra de muñeca— y una luxación de hombro). El resto han sido lesiones menores, 38 de rodaors, 28 de espectadores y dos de personas que no estaban en la fiesta pero pidieron ayuda.

Entre las curas más habituales han estado las abrasiones en el asfalto, en su práctica totalidad en los encierros, con 15 asistencias, tan habituales en estos festejos como las contusiones, han atendido 14 casos.

Seis aficionados tuvieron que ser atendidos por varetazos, golpes recibidos por el asta de los toros sin llegar a ser cornada. El mismo número de asistencias fue el que se prestó por heridos en brazos o piernas, de diversa índole.

Los servicios sanitarios han realizado un particular balance que tiene en cuenta la peña a la que pertenecían los atendidos. En ese particular ránking, en el que están representadas 28 peñas, las que han visitado más el botiquín han sido Dragons y La Cabra, con cinco cada una; la Garba, con cuatro y l Cloro, con tres.