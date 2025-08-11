Benicarló finalitzarà aquest mes la connexió provisional amb la costa nord
Fan un pas temporal per unir la zona del port amb la Mar Xica
L’edil d’Urbanisme anuncia que el pont definitiu estarà en «dos o tres anys»
Comencen les obres del pas provisional per a vianants i vehicles que connectarà Benicarló amb la zona de la Mar Xica. L’adequació suposarà una inversió de 27.000 euros per a les arques municipals i serà una solució temporal fins que es construïsca el pont definitiu i el passeig al mateix punt, «que podria estar acabat d’ací a dos o tres anys», ha anunciat aquest dilluns el regidor d’Urbanisme, Juan Pascual Sorlí.
Els treballs d’adequació d’aquest nou pas serviran perquè tant cotxes com persones a peu puguen creuar la rambla Cervera, enllaçant així la zona del port amb els establiments i residències de la costa nord de la localitat.
Les obres consisteixen en la construcció d’una vorera de dos metres d’ample i un carril per al trànsit rodat en dos sentits.
Tal com ha apuntat Sorlí, «l’obra estarà acabada en uns dies i resoldrem de manera provisional una urgència que tenim des que les fortes pluges es van emportar la carretera al novembre». L’edil ha justificat que «la tardança s’ha degut als retards, tant en l’obra de reparació de la canonada d’aigua de l’Epsar, com en l’obtenció dels permisos de l’administració».
El regidor de l’àrea ha remarcat que «gràcies a les gestions del mateix alcalde, Juanma Cerdá, i al treball ràpid i eficaç del personal tècnic, hem pogut començar ja les intervencions en aquesta zona».
Pont definitiu
Sorlí ha assenyalat que aquest vial és provisional i que serà una mesura temporal fins que es construïsca el pont que creuarà la rambla. Per això, «no volíem destinar 300.000 o 400.000 euros a una obra gran, ja que d’ací a dos o tres anys tindrem un pont definitiu, que serà una infraestructura emblemàtica per a Benicarló».
L’ambiciós projecte formarà part d’una gran actuació d’urbanització de tot l’entorn, des del port fins a la Mar Xica. A més, l’Ajuntament construirà un passeig, parc infantil i zona enjardinada. Comptarà amb finançament dels fons Estratègia de Desenvolupament Integrat Local (EDIL), que estan a punt de ser concedits.
