Las exhibiciones taurinas marcan la jornada dominical de las fiestas de les Useres

Las fiestas patronales de les Useres, en honor al Salvador y al Santísimo Cristo de la Agonía, siguen ofreciendo jornadas repletas de emoción y tradición, con el programa taurino como uno de los principales focos de atracción para vecinos y visitantes.

Este domingo la jornada comenzó a las 12.30 horas con la entrada de toros de la ganadería de Laura Parejo, que también protagonizó la exhibición de la tarde en un recinto que congregó a numerosos aficionados en la plaza del Ayuntamiento, consolidando el papel central que ocupa la tradición taurina dentro de estas celebraciones.

La expectación iba en aumento a medida que se acercaba la exhibición del toro embolado de la ganadería de Germán Vidal, patrocinado por la Peña La Crisis, mientras que de madrugada una suelta de vaquillas con reses de la ganadería Hermanos Bellés, amenizada por la música de la charanga Tot al Vol de Vilafamés, completó el programa de una jornada que acabó con la tradicional fiesta de la espuma al son de la macro discomóvil Black Lasser Show en el parque municipal.

Gran satisfacción

El alcalde, Jaime Martínez, valora muy positivamente el desarrollo de la jornada y destaca la “gran satisfacción” del Ayuntamiento ante “la gran respuesta del público y el ambiente que se ha vivido en cada acto”. “La tradición taurina es parte esencial de nuestras fiestas y ver cómo sigue despertando tanta pasión entre jóvenes y mayores es motivo de orgullo para todo el pueblo”, indica.

Las fiestas patronales de les Useres vivirán hoy lunes su última jornada con las últimas exhibiciones taurinas, un tardeo musical y el disparo de una castillo de fuegos artificiales.