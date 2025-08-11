Lidl busca trabajadores para su nueva tienda en Castellón: cuenta atrás para la apertura

La competencia entre las grandes cadenas de distribución comercial sigue por todo lo alto en Castellón. Son diferentes las cadenas dispuestas a arañar cuota de mercado, ya sea mediante campañas de promoción, o con la implantación de nuevos establecimientos.

La provincia no es una excepción, y no es raro el mes en el que se da a conocer la apertura de nuevas tiendas o la ampliación de las ya existentes. Otro caso tiene que ver con aquellas reformas en las que se aplican nuevos sistemas de eficiencia energética.

Una de las próximas incorporaciones será en Almassora, donde la cadena de origen alemán Lidl contará con un nuevo supermercado. Las labores para esta puesta en marcha se vienen desarrollando desde hace meses. Como ya publicó Mediterráneo, esta inversión ya cuenta con licencia de obras y urbanización desde hace cerca de un año, y se ubicará en la avenida Castelló. Incluso se conocen los detalles del proyecto: dos parcelas que suman 6.656 metros cuadrados. El edificio comercial ocupará 2.425 metros cuadrados construidos, con una sala de ventas de 1.280 metros y 105 plazas de aparcamiento.

Lidl ya ha empezado a hacer el llamamiento para contar con trabajadores. "Inauguramos nueva tienda en Almassora (Castellón) y tendremos varias oportunidades de empleo. Todos nuestros empleos tienen horarios flexibles para darte mayor libertad y un ambiente respetuoso e inclusivo para que te sientas a gusto en tu trabajo", detalla este anuncio.

Anuncio de Lidl para su nuevo tienda de Almassora. / Mediterráneo

La anterior inversión de Lidl en la provincia fue el cambio de ubicación de su supermercado en Benicarló, el pasado mes de abril, que amplió superficie y plantilla. En estos momentos, la cadena alemana tiene abiertos 10 supermercados en Castellón, mientras que en la Comunitat tiene 80 establecimientos y unas 1.600 personas trabajadoras.