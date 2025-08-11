Todo listo en Benicàssim para el Rototom Sunsplash: 20.000 personas al día y refuerzo de transporte

Benicàssim se prepara para recibir a cerca de 20.000 asistentes diarios al festival Rototom Sunsplash, que se celebrará del 16 al 23 de agosto. Este lunes ha trenido lugar en la Casa Abadía una junta local de seguridad extraordinaria, copresidida por la alcaldesa, Susana Marqués, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls.

También han participado representantes de la Generalitat valenciana, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Consorcio Provincial de Bomberos y la organización del festival, encabezada por su director, Filippo Giunta.

Marqués ha destacado que la ciudad está preparada para garantizar la seguridad y el bienestar durante el evento, uno de los principales de la temporada estival desde 2010.

Antonia García Valls, subdelegada del Gobierno en Castellón, ha enfatizado la importancia de la colaboración interadministrativa. Según García Valls, esta cooperación es “fundamental para el buen desarrollo de las actividades en recintos de festivales con gran afluencia de público, como el Rototom Sunsplash”.

Imagen de la junta local de seguridad extraordinaria con motivo de la celebración del Rototom. / Mediterráneo

Para esta edición, contemplan una afluencia diaria de 19.990 personas y un aforo de 9.463 en la zona de acampada. El acceso principal será por la carretera CV-147, que también conducirá a los 62.000 m2 de aparcamiento habilitados para los asistentes. Además, recomiendan el uso del transporte público para facilitar la movilidad.

Durante el festival habrá servicios especiales de autobuses que conectarán el recinto con la estación de tren y el centro, incluyendo una línea nocturna con paradas en el casco urbano y la costa cada media hora, para garantizar el traslado seguro de los asistentes.