Onda Medieval registra 12.000 visitantes en solo tres jornadas

Onda puso punto final ayer a una nueva edición de Onda Medieval, con un balance de cerca de 12.000 visitantes. El castillo de las 300 Torres y su entorno se han convertido en un gran escenario histórico con desfiles, exhibiciones y doma escénica a caballo, animación itinerante, espectáculos de fuego y un gran torneo de justas que ha puesto en pie al público.

Entre los hitos más aplaudidos han destacado el gran desfile inaugural, el pregón y la exhibición ecuestre del viernes; el espectáculo de doma y artes escénicas a caballo del sábado; y, como broche, el torneo de justas medievales y el desfile de antorchas del domingo, además de las visitas guiadas a la exposición de trajes de época en el Museo del Castillo. Familias, ondenses y visitantes han participado de una programación pensada para todos los públicos y con una cuidada ambientación histórica.

Destino de primer nivel

En esta línea, la concejala de Comercio y Turismo, María Baila, incidió al finalizar las actividades que «esta edición confirma a Onda como un destino cultural de primer nivel, capaz de atraer público y dinamizar la ciudad con experiencias únicas en un entorno patrimonial excepcional como es nuestro emblemático castillo».

Además, la Casa de Dalt mantiene abierta los próximos fines de semana la exposición de un mapa manuscrito del Millars de 1810.