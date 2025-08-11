Orden de retirada para la bandera palestina en Penyagolosa, que iba acompañada de pintadas
Desde Medio Ambiente argumentan que la normativa de gestión de los parques naturales establece de forma expresa que estas acciones están prohibidas
La bandera palestina que apareció colgada hace poco más de una semana en el pico del Penyagolosa va a ser retirada de forma inminente. Así lo han confirmado desde la Conselleria de Medio Ambiente, bajo el argumento de que la normativa autonómica relativa a los parques naturales establece que este tipo de acciones están prohibidas.
En cuanto a cuándo sucederá, no han precisado el momento exacto porque no es una acción sencilla. Como avanzó este periódico, a diferencia de lo que sucedió en el 2024, cuando ya apareció una bandera de Palestina en este paraje, aunque en ese momento en lo alto de la torre de telecomunicaciones, esta vez la enseña cuelga del peñasco y está anclada a la pared rocosa, por lo que se hace necesaria la intervención «de un grupo especializado», que será con toda probabilidad, el Grupo de Intervención en Altura (GIA), de los Agentes Medioambientales.
De lo que no cabe duda es de que, según indican desde Medio Ambiente, la orden de la retirada ya está dada.
Esta acción reivindicativa no ha sido el único. Desde el departamento que dirige Vicente Martínez Mus confirman que a la vez que la bandera, aparecieron en el monolito unas pintadas con referencias a la causa de Gaza, que ya han sido eliminadas por las brigadas del parque, al repintar este elemento tan característico del pico.
La ley que regula lo que se puede y no se puede hacer en un parque natural es la 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos. En su artículo 52, sobre infracciones, en el apartado 13, prohíbe «la realización de construcciones, instalación de carteles de propaganda u otros elementos similares, vertederos o depósitos de materiales o chatarra, que limiten el campo visual, rompan la armonía del paisaje o desfiguren las perspectivas en espacios naturales o su entorno o en contra de lo dispuesto en los instrumentos de ordenación ambiental previstos en esta ley».
Por su tipología, la colocación de la bandera y las pintadas estarían consideradas como infracciones menos graves o leves.
