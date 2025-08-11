Ricos melones de Xilxes pese al cambio climático

Durante la época estival, una de las frutas más apreciadas por la mayoría de los consumidores es el melón, conocido como popularmente en estas tierras como meló de tot l’any. Con todo, en los campos de cultivo de la zona de Xilxes, este auténtico manjar es conocida como meló de marjal, y este es el que desde hace 45 años cultiva Vicente Eixea, un agricultor de la localidad con amplio bagaje.

Con su experiencia en el mundo del cultivo de melons de marjal, Eixea sigue en la línea de ofrecer al cliente esta preciada fruta en óptimo estado de consumo, pero no son melones de cualquier manera, porque son piezas de excelente calidad y así se lo hacen llegar todos los clientes a los que sirve.

Desde mediados de marzo

Pero para que cada verano Eixea, pueda ofrecer este producto, el trabajo debe iniciarse a mediados del mes de marzo, que es «cuando se empiezan a mover las tierras para realizar la plantación. A partir de ese momento los ojos están siempre pendientes del crecimiento de la planta, porque en cualquier descuido puedes jugarte la cosecha. Regando cuando tienen necesidad de agua, sobre todo cuando aparece el melón, con la finalidad de que la pieza obtenga un tamaño considerable. Y sobre todo, con la pócima secreta para ir siempre buscando la dulzura, que es lo que realmente pide el cliente», explica este agricultor.

Los 'melones de marjal' tienen como peculiaridades principales su dulzor y sabor. / Miguel Ángel Sánchez

Eixea es consciente de que el cambio climático está obligando a que «tengamos modificar el tiempo de plantación, porque ahora llueve fuera de la época que tenemos marcadas en el calendario y eso nos lleva a tener que estar siempre pendiente del cielo y, ahora, que es el momento de la recolección, nos encontramos con retrasos, porque después de las lluvias, aparecen las altas temperaturas y hay que estar siempre con los ojos abiertos, porque la cosecha se puede ir al traste».

Larga trayectoria

Su trayectoria en el cultivo del meló de marjal le ha llevado a conocer a una gran parte del mundo empresarial, periodístico, político, deportivo, cultural,… no solo de la provincia de Castellón, sino que se puede decir de toda España. «La verdad es que conozco a muchas personalidades y algunas de ellas han visitado mis campos de melones e, incluso, también los han saboreado en pleno campo y muchos se quedan sorprendidos de la calidad que atesoran», comenta.

Sin duda alguna, este agricultor de Xilxes lleva muchos años paseando el nombre de su localidad por los rincones más recónditos, todo gracias a sus excelentes melones y todo por la calidad que atesoran, por ese motivo cosecha tras cosecha cuenta con una clientela más que asegurada que esperan con anhelo la llegada del mes de agosto, para poder degustar esta fruta tan preciada que es una de las reinas del verano.

Queda claro que, los agricultores en general, seguirán mimando sus cultivos, pese a los riesgos que acarrean los efectos del cambio climático, con lluvias cada vez más intensas y con granizadas potentes, que se alternan con periodos prolongados de sequía.