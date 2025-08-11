Transforman el entorno del puente de Santa Quitèria para impulsar el turismo de naturaleza en Almassora

El Ayuntamiento de Almassora ha iniciado este lunes las obras del proyecto de adecuación del entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) puente de Santa Quitèria para transformar esta zona, de gran riqueza paisajística e histórica, y potenciarla como destino de turismo de naturaleza. Uno de los ejes principales de la intervención es la reforma integral del albergue municipal, cerrado en la actualidad.

La alcaldesa, María Tormo, acompañada por el concejal de Fondos Europeos, José Claramonte, y el edil de Urbanismo, Vicente Martínez-Galí, ha supervisado junto a técnicos municipales el arranque de los trabajos. La actuación se enmarca en el Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico del Ministerio de Industria y Turismo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Tras completarse la tramitación administrativa, la empresa Vialobra, adjudicataria del contrato en un proceso de licitación al que concurrieron seis firmas, asumirá la redacción y ejecución del proyecto por un importe de 2.450.862,40 euros.

Imagen del antiguo albergue que renovarán con las obras en marcha. / Mediterráneo

El plazo de ejecución es de ocho meses e incluye la rehabilitación del albergue y del bar situados en este espacio, mejoras en accesibilidad y eficiencia energética, la renovación de la plaza-mirador con una pérgola fotovoltaica y aseos, la digitalización de las instalaciones y la recuperación de la zona junto al río Millars con el acondicionamiento del entorno paisajístico.

Tormo subrayó que este espacio, situado junto a la ermita de Santa Quitèria y a la orilla del río Millars, cuenta con “un enorme atractivo que, con este proyecto, se busca revitalizar y potenciar de un modo sostenible y respetuoso con este enclave natural único”. Y añadió: “Vamos a transformar este entorno y a impulsarlo desde un punto de vista de turismo de naturaleza con la puesta a punto de nuestro albergue, que presentará una imagen totalmente renovada y será accesible”.