Luz verde ambiental a la planta de baterías proyectada en la Vall d’Uixó con una inversión de 65 millones

Avance significativo de la primera planta de baterías proyectada en la provincia de Castellón, en la Vall d’Uixó, por la multinacional china Sungrow, con una inversión de 65 millones de euros.

El proyecto de almacenamiento de energía BESS Cuevas, con una potencia de 55 megavatios (MW), ha obtenido el informe ambiental simplificado favorable. Esto permite que continúe su tramitación sin necesidad de someterlo a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, «al no prever efectos adversos relevantes sobre el medio ambiente».

La resolución, firmada por la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, y publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), llega siete meses después de que Sungrow, a través de su filial española Soner Picasso, iniciara el proceso para lograr la autorización ambiental. El órgano estatal, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, condiciona el avance del proyecto al cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras incluidas en el expediente.

Ubicación del proyecto del centro de almacenamiento de energía Bess Cuevas y la infraestructura de evacuación en el término de la Vall d’Uixó. / Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Ubicación

La planta se ubicará en el término municipal de la Vall y ocupará 9.337 metros cuadrados, actualmente dedicados a cultivos de cítricos. Incorporará 44 baterías de litio-ferrofosfato (LFP) y 11 inversores/transformadores, capaces de almacenar excedentes de producción eléctrica (especialmente procedentes de fuentes renovables) y liberarlos en momentos de alta demanda, contribuyendo a la estabilidad de la red.

El sistema estará conectado a la subestación Vall d’Uixó 220 kV de Red Eléctrica de España mediante líneas soterradas de media y alta tensión. La elección de baterías LFP responde a su mayor estabilidad química y térmica, que reduce riesgos y prolonga su vida útil.

Según el informe ambiental, la instalación no afectará a espacios protegidos ni a especies de flora o fauna amenazadas. Los impactos en aire, agua, suelo, paisaje y salud pública se califican como «compatibles» o «positivos» gracias a medidas como la restauración paisajística, la plantación de especies autóctonas, el control de emisiones de polvo y ruido, y la instalación de sistemas automáticos de detección y extinción de incendios.

La Generalitat y el Ayuntamiento han emitido informes favorables, siempre que se cumplan los condicionantes en materia de prevención de incendios, calidad del aire, gestión de residuos y protección del patrimonio cultural.

Otras iniciativas similares

Además de este proyecto, la empresa manchega ID Energy Group planea invertir cerca de 100 millones en dos plantas de almacenamiento de energía mediante baterías también en la Vall.