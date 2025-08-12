Moncofa habilita 20 solares para sumar 400 plazas de aparcamiento en la zona de la playa
Los conductores tienen ahora varios puntos para estacionar cerca de la avenida Mare Nostrum
Durante el verano, uno de los principales problemas en la playa de Moncofa es la dificultad para encontrar aparcamiento. Esta localidad, que en temporada estival alcanza los 45.000 habitantes, presenta un desafío especial en la zona más céntrica, donde la mayoría de las edificaciones carecen de párking subterráneo (por la tipología del terreno), salvo algunas construcciones recientes.
Para dar respuesta a esta situación, el Ayuntamiento habilita y pone en funcionamiento alrededor de 20 solares, de diferentes extensiones, destinados al estacionamiento de vehículos. La mayoría están situados en la periferia del casco urbano, y por razones de seguridad han acondicionado accesos separados para entrada y salida.
El concejal de Urbanismo, Luis Ángel, señala que cuentan con alrededor de 400 plazas. De esta manera, los conductores disponen de diversos puntos para dejar sus coches cerca de la avenida Mare Nostrum.
«Desde el consistorio tratamos de facilitar espacios para estacionar, sobre todo para días puntuales de fiestas o acontecimientos importantes», apunta el alcalde, Wences Alós.
