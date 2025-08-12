Un pequeño pueblo de Castellón renace con su nueva cafetería-panadería: "Queríamos hacer algo bonito para los vecinos"

Un pequeño municipio del Alto Mijares con 421 habitantes censados, cuenta con un nuevo servicio: la primera cafetería-panadería del pueblo. Después de que Paco y Marisol, panaderos de toda la vida, cerraran a finales de junio la emblemática Panadería Guiñón tras 46 años de actividad, Montán se quedó sin horno ni punto de venta de pan, generando preocupación, especialmente en verano, cuando la población se multiplica por diez.

Este cierre coincidió con el inicio de la temporada estival, cuando Montán pasa de sus poco más de 250 residentes permanentes a alrededor de 2.500 personas gracias al turismo y a la llegada de visitantes temporales. La ausencia de panadería en ese momento puso en jaque a los vecinos y visitantes, que se vieron obligados a buscar pan en localidades cercanas. La situación no pasó desapercibida para el alcalde, Sergio Fornas, quien ya había asumido la gestión de la única tienda del pueblo tras el cierre por falta de relevo generacional.

Para paliar la falta, él y su esposa comenzaron a vender pan traído desde Albentosa, Teruel, desde esta tienda.

Sin embargo, el alcalde lanzó un claro mensaje a posibles emprendedores para que Montán recuperase su panadería y mejorase su oferta gastronómica y social.

Ese llamamiento ha tenido respuesta y, desde este fin de semana, el pueblo cuenta con su primera cafetería-panadería. Este nuevo establecimiento, ubicado en la céntrica calle Enmedio, ha sido inaugurado en el antiguo estanco y está gestionado por una pareja venezolana que decidió apostar por Montán tras detectar la necesidad y la oportunidad.

La pareja de venezolanos formada por Jose Gregorio y Yendis gestiona el nuevo servicio. / MEDITERRÁNEO

José Gregorio Ruiz y su esposa Yendis Méndez Ruiz han hecho realidad su sueño de emprender en Montán, con la colaboración de su primo Alex Adrián Palencia, médico en la provincia de Valencia. José Gregorio llegó a Montán en 2019 y trabajó un tiempo en la tienda que dirige el alcalde; su esposa llegó el año pasado. Conocían bien la historia de la Panadería Guiñón y el vacío que dejaba su cierre, por lo que tenían en mente recuperar un servicio parecido.

Gran aceptación

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. Gracias a la venta de unas propiedades que tenían en Venezuela y la ayuda de su familiar,han podido financiar la puesta en marcha del nuevo negocio, que no solo ofrece pan, sino también productos dulces y salados, y que aspira a convertirse en un nuevo punto de encuentro para los vecinos. La inauguración de la cafetería, celebrada el pasado fin de semana, reunió a gran parte del pueblo, que respondió con entusiasmo al proyecto.

Los vecinos llenaron, en la jornada inaugural, la nueva cafetería-panadería de Montán. / MEDITERRÁNEO

En sus palabras durante el pequeño discurso de apertura, Yéndis destacó que, aunque vienen de una cultura diferente, se sienten ya parte de Montán y quieren devolver ese cariño, haciendo «algo bonito para el pueblo». Ambos insistieron en su compromiso por brindar un servicio de calidad, con amor y dedicación, a pesar de «ser personas extranjeras y no ser profesionales de la hostelería». «Nos sentimos parte de este pueblo», asegura el matrimonio.

Con esta iniciativa, Montán no solo recupera un servicio esencial, sino que suma una nueva oferta que mejora la calidad de vida de sus habitantes y visitantes.

Además, el alcalde continúa ofreciendo pan en la tienda, coordinándose con los nuevos emprendedores para que todos tengan acceso a un producto básico sin la necesidad de salir del municipio.