Una playa de Castellón es la protagonista de cinco millones de cupones de la ONCE

La terraza del Club Palasiet de Benicàssim, con los cinco arenales con bandera azul de la localidad de fondo, ha sido este martes el escenario de la presentación del cupón de la ONCE del 27 de agosto, que tiene como protagonista la playa El Terrers, combinada con la montaña, gracias a la estampa del parque natural del Desert de les Palmes.

La alcaldesa, Susana Marqués, junto a la subdelegada de la ONCE en la Comunitat Valenciana, Belén Boronat, y Jimena Sánchez, directora de la ONCE en la provincia de Castellón, han dado a conocer el boleto que difundirá la imagen del municipio en cinco millones de cupones por toda España.

«Es un orgullo para toda una ciudad que la ONCE haya seleccionado una playa de las cinco que tenemos con bandera azul para su serie Playas con bandera. Cinco millones de cupones salen a la venta en toda España con la imagen de Benicàssim como gran protagonista, con nuestros dos tesoros: las playas y el parque natural del Desert de les Palmes», ha destacado la primera edila.

«Con la venta de este cupón damos tres tipos de premios. En primer lugar, el económico, con 500.000 euros; en segundo lugar, dando empleo de calidad, inclusivo, digno y sostenible a 77.000 personas dentro del grupo social ONCE (un 60% con discapacidad y el 45% mujeres); y por último, ayudando a combatir la soledad no deseada de las personas que se acercan a nuestros centinelas de la ilusión», ha indicado Boronat.

La playa de Els Terrers es de fina arena y muy tranquila, con aguas de color turquesa. Es una playa urbana, con 1.700 metros de longitud. Cuenta con dos ensenadas perfectas para el baño y la práctica de deportes náuticos. Además, es una playa accesible para personas con discapacidad.

Baño asistido

Este arenal es uno de los cinco del municipio con servicio de baño asistido todos los días (hasta el 15 de septiembre), con horario de 11.00 a 14.00 h, de lunes a domingo.

Con Playas con bandera, la ONCE da a conocer dos playas de cada provincia reconocidas con más frecuencia en los últimos años con una bandera azul. La serie se prolongará los próximos veranos.