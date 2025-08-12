Castellón está que arde: Un pueblo registra la temperatura más alta del año

Todo el mundo lo esperaba y así sucedió. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisó hace unos días que el lunes 11 de agosto sería el día más caluroso del año en Castellón y en prácticamente toda España. Pues bien, los castellonenses lo pudieron comprobar desde primera hora de la mañana, ya que los termómetros no bajaron de los 30 grados en las principales localidades de la provincia.

Este tiempo hizo que muchas localidades de la provincia de Castellón superaran los 40 grados. Algunas de ellas fueron Segorbe, Sorita y Vilafamés, que llegaron hasta los 40,4 grados, mientras que les Useres registró 40,2. Cerca de esa cifra se quedaron otros municipios como Sant Mateu, BenllocVall d'AlbaArtanaOndaCirat y Jérica, que superaron holgadamente los 39 grados. Pero fue una localidad la que registró el máximo.

Atzeneta del Maestrat bate el récord

Atzeneta del Maestrat llegó a los 41,3 grados, la temperatura más alta del año en este observatorio y primera vez que una estación de la red de Aemet superaba este año los 40 grados en la provincia de Castellón. Sin duda, el pueblo se convirtió en un auténtico horno.

Y ahora, ¿qué tiempo nos espera?

Aemet ha informado de que este martes está prevista una bajada de las temperaturas, un ligero descenso que se mantendrá miércoles y jueves, aunque en valores significativamente altos. Además, precisa que no se le ve el final al anómalo calor que comenzó el lunes, ya que es probable que a partir del viernes vuelvan a ascender las temperaturas y el fin de semana tengamos un nuevo pico cálido que puede ser aún más intenso que el de ayer.

Tormentas de corta duración

Este lunes se han registrado también tormentas de corta duración, que han dejado cantidades poco significativas de lluvia, típico de días con intrusión de aire seco sahariano, que ha dejado registros de 7,4 l/m² en Cortes de Arenoso y 7,2 l/m² en Zucaina, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Aemet señala asimismo que estas tormentas con poca precipitación o secas en algunas zonas son muy peligrosas, porque pueden provocar incendios forestales.

A continuación, puedes consultar las previsiones de AEMET para los próximos días en varios puntos de la provincia: