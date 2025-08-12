De San Fermín a Burriana: el imponente Cebada Gago que no corrió en Pamplona se exhibirá en la Misericòrdia 2025

Burriana se prepara para vivir uno de los momentos más esperados por los aficionados al bou al carrer: la exhibición de un imponente toro jabonero de la legendaria ganadería gaditana Herederos de José Cebada Gago, marcado con el número 21. Este cinqueño, que había sido reseñado para la prestigiosa Feria del Toro de Pamplona, no llegó a salir a las calles navarras y hará su debut en la capital de la Plana Baixa durante las Fiestas de la Misericòrdia 2025.

Será exhibido el sábado 6 de septiembre como uno de los platos fuertes del cartel. Su desencajonada está programada para las 19:00 horas, mientras que su embolada se celebrará a las 23:00, en una jornada que promete concentrar a gran parte de la afición.

La propia ganadería confirmó el pasado 1 de julio, a través de su cuenta oficial de X, que el ejemplar estaba preparado para San Fermín pero se quedó en el campo tras la última selección. “Este toro finalmente se ha quedado en el campo”, apuntaron.

📅 Ocho días de pasión taurina en Burriana

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Fiestas, ha presentado un cartel taurino que por primera vez ofrecerá ocho jornadas completas de festejos entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre.

En total, 19 toros cerriles recorrerán las calles: seis adquiridos directamente por el consistorio y el resto por las peñas. La programación se abrirá con un astado de Adolfo Martín patrocinado por el Ayuntamiento y se cerrará con un toro de El Pilar, también de compra municipal.

Entre los hierros destacados figuran Domínguez Camacho, Victorino Martín, Montalvo, Peñajara, Hermanos Tornay, Guerrero y Carpintero, Guadalest y el propio Cebada Gago, que llega con una historia especial bajo el brazo.

Tradición y novedades

Además de los toros cerriles, la programación incluye:

Dos encierros de toros

Encierros embolados

Matinal de vaquillas

Trashumancia infantil con reses avileñas

con reses avileñas Encierros infantiles con carretones

Concurso de dibujo taurino

Gran novedad: un encierro a caballo por el cauce del río Anna, abierto a jinetes y público a pie, rememorando la antigua bajada deanimales desde las ganaderías hasta el recinto taurino.

Más de una docena de peñas locales participarán en los festejos, entre ellas El Bou / Bou de France, L’Alternativa, La Finquita, Els Braus, Dones del Bou, El Tercio, Va de Bous, Jovens del Bou, Les Bourrianeres, Penya de Penyes, Un bou més, Aficionats al Corro y Amics Els Serrano.

“El ADN taurino de Burriana”

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que este cartel “es fruto del esfuerzo conjunto entre peñas, Comissió del Bou y Ayuntamiento, y refleja el ADN taurino de Burriana. Es una programación que combina tradición, calidad y atractivo para aficionados de toda la provincia”.