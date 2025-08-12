Toros y música cierran unas fiestas de les Useres con gran arraigo popular

Les Useres puso este lunes el punto final a sus fiestas patronales en honor al Salvador y al Santísimo Cristo de la Agonía tras más de una semana repleta de actos multitudinarios, tradición, ambiente familiar y una alta implicación vecinal.

Junto a la entrada infantil con ganado no bravo, a cargo del hierro de Germán Vidal, que tuvo lugar por la mañana, completó la jornada una exhibición vespertina de toros, seguida de un tardeo final de fiestas con la actuación musical del grupo Rebel Swing, además del disparo de un castillo de fuegos artificiales que cerró los festejos.

El programa combinó actividades religiosas, culturales y lúdicas, con especial protagonismo del calendario taurino, uno de los grandes pilares de las celebraciones. Exhibiciones de toros cerriles, entradas, emboladas y sueltas de vaquillas llenaron día tras día el recinto, con la participación activa de peñas, asociaciones y centenares de aficionados.

La música también fue un elemento clave, con orquestas, discomóviles, charangas y actuaciones que animaron las noches en el parque municipal. A ello se sumaron actos para todas las edades: desde actividades infantiles, como parques acuáticos o actuaciones de teatro de calle, hasta jornadas gastronómicas, verbenas populares, bailes o fiesta de disfraces.

El alcalde, Jaime Martínez, hace un balance «muy positivo» de la edición de este año, con una «participación altísima y sin incidentes destacables», y agradece el «trabajo incansable» de las peñas, asociaciones, entidades, colectivos locales y personal voluntario.