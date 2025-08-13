Burriana abre la puerta al empleo para 20 personas en situación de vulnerabilidad

Veinte vecinos y vecinas de Burriana con especiales dificultades para acceder al mercado laboral tendrán una nueva oportunidad gracias al programa mixto de empleo y formación “Burriana Inserta 2025”. Financiado con una subvención de más de 565.000 euros, el proyecto combina capacitación teórica y experiencia práctica en entornos reales de trabajo, con el objetivo de facilitar su inserción profesional y, al mismo tiempo, mejorar espacios y servicios públicos de la ciudad.

El programa, impulsado por la Concejalía de Políticas Activas de Empleo, cuenta con dos itinerarios formativos. El primero se centra en actividades auxiliares de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, donde los participantes realizarán trabajos de rehabilitación, mejora y acondicionamiento en espacios municipales como el Camí d’Onda, el centro municipal de formación, el polideportivo Llombai, el centro polifuncional del Grau, el polideportivo La Bosca y la Torre Carabona.

Actuaciones

El segundo itinerario está orientado a operaciones auxiliares y tareas administrativas, que incluyen la atención al público y la gestión documental. Estas prácticas se desarrollarán en el propio Ayuntamiento, en la Casa de la Cultura y en el centro municipal de formación, permitiendo a los participantes adquirir experiencia directa en el funcionamiento de los servicios locales.

Cada grupo estará formado por 10 personas pertenecientes a colectivos de atención prioritaria, que recibirán formación reglada y remuneración por el trabajo realizado durante el desarrollo del programa. Esta doble vertiente formativa y laboral busca que, al finalizar, dispongan de las herramientas y la confianza necesarias para acceder a un empleo estable.

La concejala de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos, ha destacado que “este programa es una herramienta clave para dar oportunidades a quienes más lo necesitan, ya que no solo reciben formación específica, sino también experiencia profesional real en entornos de trabajo”. Asimismo, ha subrayado que el proyecto “apuesta por generar empleo, cualificación y beneficios directos para la ciudad, ya que las actuaciones repercuten en la mejora de espacios públicos y servicios”.