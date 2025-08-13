Cirat cierra sin previsión de apertura el acceso a su Salto de la Novia tras la caída de una roca

El alcalde explica que el Ayuntamiento carece de los medios necesarios para asegurar la zona y que hace falta el permiso de la Confederación

El Salto de la Novia de Cirat está cerrado desde el viernes 8 de agosto.

El Salto de la Novia de Cirat está cerrado desde el viernes 8 de agosto. / MEDITERRÁNEO

Mònica Mira

Cirat

El popular paraje natural del Salto de la Novia de Cirat, no confundir con el del mismo nombre ubicado en Navajas, está cerrado a las visitas desde el viernes 8 de agosto por la caída de una roca. Así lo ha informado el Ayuntamiento y lo evidencian las cintas de balizamiento colocadas en su senda de acceso.

En cuanto a cuándo podrá reabrirse, el alcalde, Pascual Salines Vito, asegura que no pueden dar una fecha, aunque precisa que «a estas alturas de agosto, que ya estamos casi a mitad de mes, lo vamos a tener complicado» para levantar la prohibición este verano.

Varias son las razones y los condicionantes para que no pueda restablecerse la normalidad de forma inmediata. Según describe Salines, una de las principales es que el Ayuntamiento no tiene los medios necesarios para intervenir y asegurar la zona.

El Salto de la Novia es un paraje montañoso en medio de un barranco, con forma de anfiteatro y con una altura importante que es la que genera la caída de agua que genera su principal atractivo. Para poder revisar el lugar en el que se han producido los desprendimientos «necesitaríamos la ayuda de los bomberos», indica.

Zona de la poza del Salto de la Novia de Cirat a la que se ha prohibido el acceso por seguridad.

Zona de la poza del Salto de la Novia de Cirat a la que se ha prohibido el acceso por seguridad. / MEDITERRÁNEO

Pero además, el alcalde remarca que hay que tener en cuenta que, precisamente al encontrarse en un barranco, se hace imprescindible la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para desarrollar cualquier acción, y la solicitud y el permiso requieren de unos pasos administrativos.

Sobre las circunstancias de los desprendimientos, Pascual Salines explica que no es un hecho excepcional por las características naturales de ese entorno. «Cirat es una zona con mucha agua y con ríos subterráneos. El Salto de la Novia está muy cerca del macizo del que bebemos en el pueblo y de forma continua estamos reparando cosas, pero las paredes supuran agua y, de vez en cuando, pasa», detalla. Es más habitual en temporadas en las que ha llovido de forma importante, como ha sido el caso.

Un espacio vivo

Así lo confirman también desde la Associació Agents Mediambientals, desde donde indican que es uno de esos lugares «donde el riesgo cero no existe, siempre puede caer alguna piedra que, por pequeña que sea, por la altura, podría causar daños» y en condiciones normales aconsejan precaución, como en cualquier otro lugar de similares características. Salines describe que a veces se ve caer arcilla de las paredes.

Cuando se detecta algún desprendimiento de mayor envergadura, como ha sido el caso, se corta el acceso, porque como asegura Salines, «es habitual que la gente vaya a verlo, no es una zona de baño, para eso aquí tenemos el barranco de las Salinas o el río, lo que no quiere decir que no haya gente que se refresque en la poza, pero no es lo común, sobre todo tiene un interés paísajístico».

En cuanto a la información del cierre, el alcalde incide en que el acceso está claramente cortado con cintas, «y desde el Ayuntamiento hemos avisado en las redes sociales y a todo el que nos llama le indicamos que no se puede acceder, por seguridad».

