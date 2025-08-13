Fallece Arantxa Garcia, concejala del Partido Popular de Benicarló

Esta miércoles ha fallecido la concejala del Ayuntamiento de Benicarló, Arantxa Garcia Roldán. Una enfermedad se la ha llevado de forma repentina.

Arantxa era la responsable de las concejalías de Hacienda, Fallas y Recursos Humanos, así como la 5ª Teniente de Alcaldía.

García guardaba lazos cercanos con diversas entidades culturales locales, especialmente con las Fallas. Multitud de asociaciones y colectivos de Benicarló, así como agrupaciones políticas a nivel local, comarcal y provincial han expresado sus muestras de afecto a sus familiares y han manifestado su profundo dolor por la pérdida.

“El vacío que dejas es indescriptible. Siempre quedará con nosotros su ejemplo y todo lo que nos enseñaste. Descansa en paz, compañera”, han compartido desde las redes sociales del Partido Popular de Benicarló.

La Junta Local Fallera, con quien Arantxa guardaba un especial vínculo tanto afectivo como laboral también ha mostrado su profundo dolor. “Por las Fallas has hecho de todo: has trabajado, te has divertido, has luchado por llevar el nombre de las Fallas de Benicarló por toda la Comunitat. Has sido, eres y serás la persona más luchadora y valiente que hemos podido encontrar por nuestro camino”, expresan.

Marta Barrachina muestra la "consternación" de la familia del PPCS

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha mostrado esta tarde su "consternación" por el fallecimiento de la concejala de Benicarló Arantxa García. La líder, que ha trasladado a la familia de la regidora, al alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, y al resto de compañeros de la corporación "el profundo dolor" de todo el PPCS por la pérdida de la joven regidora, ha mostrado su profundo pesar "porque no hay palabras".

Quinta teniente de alcalde y delegada del área de Hacienda del Ayuntamiento de Benicarló, Arantxa García "era sonrisa, energía y voluntad sin límites". "Abanderada de su ciudad y decidida servidora pública que prestó con vocación su labor en beneficio de un municipio que quería con locura. Su legado nunca se olvidará", ha manifestado la presidenta provincial del PPCS.

Para Marta Barrachina, “nos abandona un pilar de nuestro proyecto político. Una joven decidida a demostrar que la política estaba al servicio del ciudadano y que lo hacía convencida de que las cosas podían y debían cambiar. Su fuerza, su empeño y su esfuerzo seguirán siendo ejemplo, como lo fue Arantxa, inmensa”.