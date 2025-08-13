Inversión de 5 millones de euros en los accesos para el despegue industrial de Almenara: Estas son las mejoras

El futuro industrial de Almenara recibe un impulso decisivo con la salida a exposición pública del proyecto de accesos para el desarrollo urbanístico Barranc de Talavera, que cuenta con una inversión cercana a los cinco millones de euros. Esta actuación, gestionada por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana, marca un paso clave para consolidar la zona como un polo de atracción empresarial y de empleo.

El diseño de los accesos forma parte integral de la urbanización global del área industrial, y su elaboración era condición imprescindible para la aprobación definitiva de la modificación del plan parcial, aprobada en una sesión plenaria extraordinaria celebrada en julio. Sin esta infraestructura vial prevista y diseñada, el proyecto no podría avanzar.

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, señala la importancia estratégica del anuncio: «Es una noticia muy positiva que se suma a todas las que a fecha de hoy están acercando a ser una realidad esta nueva zona industrial». Desde el consistorio trabajaron intensamente junto con técnicos de Carreteras del Estado para que el proyecto se materialice en tiempo y forma.

Mejoras propuestas

El trazado contempla la ampliación a 24 metros del tramo de carretera que conecta Almenara con la rotonda ubicada en el término municipal de la Llosa, enlace clave con la vía CV-10. Esta vía se extenderá a lo largo de aproximadamente 1.000 metros, mejorando la capacidad y seguridad vial en una zona con elevado tráfico.

Adicionalmente, construirán un vial directo desde la N-340. El acceso a este nuevo vial se ubicará justo después del cementerio de la Llosa, en el margen de dicha carretera. Esta vía permitirá una conexión más directa y eficiente entre el núcleo industrial y las principales vías regionales.

Para optimizar la circulación, también intervendrán en el paso elevado que cruza la N-340, modificándolo para facilitar el acceso a una vía de servicio que conecta, entre otros destinos, con la estación ferroviaria de Almenara y un camino rural que da acceso al municipio por el oeste.

Ubicación de Barranc de Talavera y las mejoras propuestas en los accesos. / Demarcación de Carreteras del Estado

Descongestión del tráfico

Uno de los beneficios clave del proyecto será la descongestión del tráfico pesado en la travesía urbana de Almenara. Esta vía, que conecta la localidad con la Vall d’Uixó y enlaza con la CV-10 y la N-340, es una zona de gran afluencia vecinal. En su margen izquierdo se encuentran instalaciones deportivas, el párking municipal que también funciona como recinto ferial y el cementerio, entre otros espacios de uso público.

El Ayuntamiento tiene previsto que en septiembre finalice toda la documentación necesaria para aprobar formalmente el proyecto de urbanización y adjudicar la gestión a la empresa HYC Urban Almenara S.L., que será la encargada de liderar la ejecución.

La modificación del plan parcial permitirá, además, la creación de manzanas industriales de gran tamaño. Contemplan parcelas de hasta 270.000 m2, además de otras dos manzanas de unos 100.000 m2 cada una. Esta ampliación de espacios está diseñada para atraer empresas de gran envergadura que busquen instalarse en la zona.

«Seguimos completando los trámites para impulsar un área que supondrá un gran cambio estratégico en la localidad, que favorecerá la economía, así como la creación de puestos de trabajo para los vecinos», concluye Pérez.