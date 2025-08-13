Orpesa activa su plan contra la reserva de playa: retiran en una mañana 29 sombrillas y 35 tumbonas
El Ayuntamiento ha desarrollado durante dos meses una campaña de concienciación previa a aplicar la medida
Tras dos meses de campaña de concienciación ciudadana impulsada por la concejalía de Playas de Orpesa sobre el obligado cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe el abandono de tumbonas y sombrillas en la playa, hoy se ha llevado a cabo una actuación conjunta entre la Policía Local y el área de Playas, en coordinación con la Concejalía de Policía Local.
En el operativo se han retirado 35 sillas y 29 sombrillas que habían sido abandonadas en distintos puntos del litoral, incumpliendo la normativa vigente.
Uso adecuado de la playa
La concejala del área, Isabel Moya, ha señalado que «este verano hemos llevado a cabo una importante campaña de concienciación para el uso adecuado de nuestras playas y parte de la misma ha constituido la retirada de enseres abandonados por parte de la Policía Local y los servicios de limpieza».
Desde el Ayuntamiento se recuerda que el objetivo de estas actuaciones no es sancionar, sino garantizar el correcto uso de los espacios públicos, preservar la imagen de las playas y favorecer la convivencia entre vecinos y visitantes.
