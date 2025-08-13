La Policía Local de Onda suma 646 asistencias, 188 mediaciones y menos accidentes en la primera mitad del año

La Policía Local de Onda cierra el primer semestre del 2025 con un balance positivo que evidencia la vigilancia constante y resultados tangibles. En estos seis meses, los agentes han asistido a 646 personas y han mediado en 188 conflictos privados, reforzando la atención directa y la convivencia vecinal.

En la vía pública, las patrullas localizaron y gestionaron 19 vehículos abandonados y tramitaron 336 anomalías municipales, al tiempo que detectaron 72 vertidos de residuos en la calle, con la instrucción de 9 denuncias conforme a las Ordenanzas Municipales. Esta actividad se ha complementado con la respuesta a la demanda ciudadana mediante 33 controles de tráfico en las vías señaladas por los vecinos.

El edil de Seguridad Ciudadana de Onda, Paco Pastor, hace balance de los seis primeros meses del año de los servicios prestados por la Policía Local. / Mediterráneo

En seguridad vial, la Policía Local auxilió en 129 accidentes, una cifra inferior a ejercicios anteriores, tras colaborar en la confección de partes amistosos y la coordinación de la asistencia sanitaria. Este descenso se vincula a la labor preventiva: durante el semestre se detectaron más de 250 conductores con presencia de alcohol o drogas, intensificando la vigilancia para reducir la siniestralidad.

En seguridad ciudadana, el cuerpo practicó 19 detenciones, intervino en 90 altercados y actuó ante 76 delitos contra el patrimonio, con dispositivos rápidos y coordinados orientados a proteger a las personas y los bienes.

Más prevención

Al respecto, el concejal de Seguridad Ciudadana de Onda, Paco Pastor ha subrayado: “Más prevención, una respuesta rápida y la colaboración vecinal son las claves para seguir reduciendo la siniestralidad y mejorar la convivencia”.

Durante el verano, la Policía Local ha desplegado un completo dispositivo de seguridad para cubrir los principales eventos estivales, como la festividad del Salvador, Onda Medieval, que ha congregado a miles de visitantes en el Castillo de las 300 Torres, o el ciclo Íntims al Castell. El operativo ha combinado vigilancia a pie de campo y control aéreo con drones, garantizando la seguridad tanto de vecinos como de turistas.