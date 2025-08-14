9.800 kilómetros y un nuevo hogar: las monjas que huyen de Perú cruzan medio mundo y ya están en Castellón

Desde el pasado martes por la noche ya están en Castellón las monjas Carmelitas Descalzas de vida contemplativa llegadas desde Manchay (archidiócesis de Lima, Perú) tras un viaje de unos 9.800 kilómetros, según la distancia en avión. Huyeron de su país por la extrema inseguridad física y jurídica que sufrían en los últimos años y encontraron una oportunidad en España. Las 10 religiosas ya residen en su nuevo hogar, el antiguo monasterio de la Purísima Concepción de Onda, cerrado desde el año 2022 y propiedad de las Clarisas de San Diego de Alcalá de Henares, que han cedido gratuitamente el inmueble al obispado.

Con ellas, se enriquece la diócesis de Segorbe-Castellón que, durante los últimos años, había visto cerrar seis monasterios femeninos de vida contemplativa.

Recibimiento

El vicario general de la diócesis, Javier Aparici, fue el encargado de recibirlas ayer en nombre del obispo, Casimiro López. Por otro lado, mantuvo una reunión para concretar en estos primeros días su proceso de asentamiento y adaptación, cuidando al máximo su vida contemplativa y de clausura.

Las religiosas volaron desde Manchay durante más de 14 horas. / Mediterráneo

Como ya adelantó Mediterráneo, estas religiosas son Carmelitas Descalzas del monasterio de San José y Santa Teresa de Manchay. La comunidad solicitó su traslado de sede por temas de seguridad, que dificultaban gravemente la vivencia de su carisma contemplativo. El capítulo conventual contó con el respaldo del arzobispo de Lima, que consideró esta petición como «justa y necesaria» y aprobada por el dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica el pasado 4 de julio.

Falta de vocaciones

Las gestiones para su acogida en España fueron impulsadas por el obispo de Segorbe-Castellón, quien días atrás, fue el encargado de anunciar la «buena noticia» de la llegada de las religiosas a través de una carta, difundida por los canales del obispado. En la misiva, destacó que la incorporación de las diez monjas es «un regalo», en un momento marcado por la falta de vocaciones y el cierre de conventos. Y dio las gracias a quienes ayudaron en el traslado y trabajado para limpiar y preparar el edificio.

A finales de agosto o principios de septiembre prevén que Casimiro López visite personalmente a la comunidad y presida una eucaristía de acción de gracias. Este domingo también habrá una misa pública en el convento de Onda.