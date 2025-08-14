Así avanza la urbanización de la zona comercial que cambiará l’Alcora: lista en noviembre y con un gran Mercadona en camino

En noviembre concluirán las obras de urbanización de la futura área comercial y de servicios de l’Alcora, impulsada por el Grupo Pamesa en el solar que ocupaba la histórica fábrica de Azulejos Plaza. Se trata de una superficie de más de 19.000 m² que albergará, entre otros equipamientos, un nuevo Mercadona, así como posibles viviendas y un hotel.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer el presupuesto de 3.068.533 euros para la construcción del nuevo supermercado y concedió la licencia de obra del proyecto básico. El edificio será de una sola planta, con 7.783 m² y un amplio aparcamiento exterior. Sin embargo, las obras del supermercado no comenzarán hasta que la promotora presente el proyecto de ejecución definitivo y obtenga el visto bueno final del Ayuntamiento. Por el momento, las máquinas trabajan en la urbanización de la zona, que finalizará en el último trimestre del año.

Actualmente, l’Alcora cuenta con un Mercadona ubicado en los bajos de un edificio residencial, con aparcamiento subterráneo. Curiosamente, se sitúa justo enfrente de la parcela donde se levantará el nuevo centro, que será más grande y con mejores accesos.

El alcalde, Samuel Falomir; y el presidente del Grupo Pamesa, Fernando Roig, visitaron recientemente el solar para comprobar el avance de las obras, acompañados de técnicos municipales y responsables de la empresa promotora.

Nuevo espacio urbano

Este desarrollo urbanístico ha sido posible gracias a la Modificación Puntual nº 60 del PGOU, que permitió la transformación de estos terrenos industriales en un nuevo espacio urbano con usos comerciales, residenciales y de servicios.

El proyecto, promovido por Azuliber 1, S.L., contempla la reordenación de 19.100 m² con nuevos viales, redes de agua potable y saneamiento, instalación de gas, telecomunicaciones, iluminación LED y una nueva infraestructura eléctrica. También se construirá una rotonda para mejorar la conexión con el casco urbano, además de zonas verdes y mobiliario urbano.

Para el consistorio, se trata de una intervención estratégica que regenerará una zona degradada y ofrecerá nuevas oportunidades económicas y sociales.