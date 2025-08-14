Burriana da luz verde a la liquidación definitiva del PAI Sant Gregori

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Burriana celebrado ayer aprobó, con los votos favorables del equipo de gobierno y Compromís y la abstención del PSPV-PSOE, la liquidación definitiva del contrato de desarrollo y ejecución del PAI Sant Gregori. Así, también se rechazaron las alegaciones presentadas por la administradora concursal de la urbanizadora, que pretendía modificar la propuesta de liquidación provisional elaborada por los técnicos municipales el pasado mes de abril.

El alcalde, Jorge Monferrer, explicó que esta liquidación, paso previo a la nueva programación del sector, fija un saldo deudor a favor del consistorio de más de 8,6 millones de euros. «Es un paso necesario para liquidar definitivamente la anterior programación y poder ejecutar la nueva», afirmó.

El acuerdo ratifica la propuesta provisional elaborada el pasado mes de abril por los técnicos municipales. / Mediterráneo

El acuerdo implica reclamar formalmente a la mercantil Urbanización Golf Sant Gregori, a través de su administradora concursal, el pago de esa cantidad. También se autoriza la devolución de los avales depositados por la empresa, declarados nulos tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y se abre la puerta a posibles devoluciones de cuotas a propietarios que las justifiquen.

Desbloqueo del proyecto

Los portavoces del PP, Álex Clausell, y de Vox, Juan Canós, coincidieron en señalar la operación como un hito para desbloquear un proyecto que calificaron como «herencia envenenada» del anterior equipo de gobierno. Ambos reprocharon al grupo socialista su abstención, reclamando que den explicaciones en el pleno.

La sesión plenaria también aprobó por unanimidad inadmitir la reclamación presentada por la UTE formada por Durantia y CHM, que exigía al consistorio el pago de más de dos millones de euros por trabajos de urbanización ejecutados en Sant Gregori y no abonados por el agente urbanizador. Monferrer defendió que, al no existir relación contractual directa entre el Ayuntamiento y la constructora, «la empresa debe reclamar el importe al administrador concursal de la urbanizadora, que fue quien la contrató». El alcalde advirtió de que este proceso podría continuar en el ámbito judicial.