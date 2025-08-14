Un pueblo de Castellón retrasa el horario de los 'bous al carrer' por la ola de calor

Hace apenas dos días, la Generalitat Valenciana recomendaba a los municipios valencianos no realizar festejos de 'bous al carrer' en las horas centrales del día, entre las 12.00 y las 19.00 horas, debido a las altas temperaturas originadas por la ola de calor. Así lo transmitió la Conselleria de Emergencias e Interior, mediante una circular, a los municipios que tienen previsto realizar este tipo de actos en los próximos días; sobre todo, mientras persistan las alertas por máximas elevadas.

Según se recuerda en el documento remitido a los consistorios, el artículo 36 del reglamento de los festejos taurinos indica que "debe respetarse la integridad física de los animales" y, por su parte, el 38 incluye como motivo de la suspensión de los festejos "la concurrencia de cualquier otra circunstancia sobrevenida que disminuya de forma manifiesta las condiciones de seguridad"; en este caso, el calor.

Primera modificación en Castellón

Pues bien este hecho ya ha provocado la primera modificación de horarios en un pueblo de Castellón. Concretamente se trata de Burriana y de sus fiestas de Santa Bárbara.

El cambio afectará a la programación del sábado 16 de agosto, donde en un principio a las 18.30 horas tenía lugar la suelta de dos bous en corda de la prestigiosa ganadería de Javier Tárrega El Gallo, patrocinados por la Comisión de fiestas y por la peña local Gent del terme.

Pues bien, el nuevo horario de la programación taurina se retrasará a las 19.00 horas. El cambio es ligero, de tan solo 30 minutos, pero con ello se seguirá las recomendaciones enviadas por la Generalitat Valenciana.