Vinaròs arranca las obras del segundo centro de salud: un millón más barato y listo para 2027

Vinaròs ha iniciado las obras del tan reivindicado segundo centro de salud, una nueva infraestructura sanitaria que permitirá reforzar la atención médica en la capital del Baix Maestrat. La Conselleria de Sanitat adjudicó en el mes de mayo por 8.087.845,61 euros las obras para construir este demandado centro, que estará ubicado en la avenida de Leopoldo Querol y que tendrá una superficie de 3.217,50 m2, con capacidad suficiente para albergar una amplia cartera de servicios asistenciales.

El plazo de ejecución de los trabajos es de 18 meses, por lo que la previsión , si nada se tuerce, es que los trabajos puedan acabar a principios del 2027.

Este segundo centro de salud contará con un punto de atención continuada para urgencias, consultas de medicina de familia, pediatría y una unidad de salud mental. En cuanto a las áreas asistenciales, dispondrá de una zona para extracciones y tratamientos, así como otro espacio destinado a especialidades como traumatología y oftalmología.

La empresa que realizará el centro es la constructora valenciana Torrescámara, y su adjudicación supuso un ahorro para la Generalitat al costar esta nueva obra un millón menos de lo previsto inicialmente.

La Conselleria de Sanidad, que aprobó este proyecto en abril de 2024, responde así a una demanda de la población de Vinaròs desde hace ya muchos años, dada la necesidad de ampliar los recursos sanitarios y garantizar una mejor atención sanitaria. Este nuevo centro evitará el desplazamiento de los pacientes para la atención en determinados servicios asistenciales.

Nuevo edificio de salud mental

Por otro lado, la Conselleria ya ha anunciado la construcción de un edificio destinado a la salud mental en el hospital que contará con una unidad de hospitalización, hecho que permitirá ingresar los pacientes en el propio centro hospitalario y evitar desplazamientos. Actualmente, se tienen que trasladar hasta el Hospital Provincial de Castelló con los inconvenientes que esto supone tanto para los pacientes como para los familiares, de esta forma una vez se disponga del espacio en Vinaròs se podrá ofrecer una mejor atención y mejor calidad de vida.