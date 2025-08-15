Bejís: tres años con árboles calcinados

Tres años después del incendio que calcinó 10.400 hectáreas en los términos municipales de Bejís, El ToroSacañet, Teresa y Torás, los restos de los árboles siguen dominando el paisaje. La mayor parte del arbolado quemado permanece en pie, ha caído ya por el viento o sigue cayéndose sin cesar, representando «una amenaza peligrosa para el público».

El pudrimiento de una amplia franja en la base de los pinos acelera las caídas, afectando a las especies rebrotadoras que comienzan a resurgir. El desplome constante de los árboles en suelos que intentan recuperar materia orgánica amenaza con agotar la capacidad de estas especies para regenerarse, como ya ocurrió en Sacañet, afectado por dos incendios previos. Además, plagas de termitas y otros insectos atacan la madera, complicando así la recuperación forestal.

Imagen del verano del 2022 del suelo, todavía humeante, a causa del incendio forestal de Bejís. / Mediterráneo

Ōriwa denuncia, «un año más, la persistencia del árbol quemado del incendio de 2022 y la inexistencia de un plan de gestión forestal ordenado para cada zona». La asociación para la reforestación reclama que la Generalitat «informe con detalle a todos los consistorios de los planes que prepara para cada término municipal y tenga en cuenta sus opiniones».

Inversión anunciada de 7,7 millones

Coincidiendo con el tercer aniversario del incendio, la Generalitat ha anunciado una inversión de 7,7 millones de euros en los territorios afectados de la Vall d’Ebo y Bejís. Sin embargo, Ōriwa denuncia que «no se ha confirmado si todos los consistorios serán informados o consultados, ni si se desarrollará un modelo de gestión forestal que prevenga futuros incendios mediante la reforestación con especies autóctonas adaptadas a cada tipo de suelo».

La desolación sigue siendo la tónica general del fatídico incendio, pese al crecimiento de algunas hierbas y arbustos. / Ōriwa

La Generalitat es responsable de elegir las parcelas afectadas que saldrán a subasta para ser taladas por empresas madereras. En estos términos, la actuación ha sido desigual: se ha intervenido en las zonas llanas, mientras se han abandonado las hectáreas de monte con fuertes pendientes. La asociación estima que cerca del 60% del arbolado ha sido talado, aunque no retirado en su totalidad.

En Bejís, epicentro del desastre y con un terreno escarpado, el propio consistorio ha intervenido en parcelas cercanas a los caminos más transitados para evitar derrumbes y tragedias humanas. Los expertos recomiendan talar el arbolado muerto y proteger con él la superficie mediante diques de contención que favorezcan la reforestación natural.

Apuesta por especies autóctonas

Ōriwa defiende la adaptación de los aprovechamientos del monte a un modelo anterior a las plantaciones de Pinus halepensis de los años 70, apostando por especies autóctonas resistentes como encinas, coscojas, sabinas, almeces o árboles que aporten ayuda económica a los habitantes, como ocurría en el pasado. Subrayan: «Nuevas plantaciones de pino estarían sembrando los incendios de un futuro muy próximo». Y añaden: «No se entiende un plan de restauración sin abordar la retirada del árbol quemado y medidas que aporten nutrientes en las grandes extensiones degeneradas».

La gestión forestal debe combinar el aprovechamiento de la leña con la recuperación de especies autóctonas rentables y adaptarse a la realidad socioeconómica del territorio. Solo así se podrá lograr que los municipios afectados recuperen población y servicios.