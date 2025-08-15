Burriana da luz verde al reglamento del Consejo Local de Infancia y Adolescencia

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Servicios Sociales y Familia, ha aprobado el reglamento que regirá el funcionamiento del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA), un órgano consultivo y de participación creado para garantizar que la voz de la población infantil y juvenil forme parte de las decisiones municipales.

El CLIA nace como un espacio estable de diálogo, encuentro y cooperación en el que niños y adolescentes, con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años y residentes en Burriana, podrán debatir, formular propuestas y trasladar sus inquietudes directamente al consistorio. Su objetivo principal es implicar a la juventud en la vida pública local, fomentar el conocimiento y ejercicio de sus derechos, así como contribuir a que las políticas municipales tengan en cuenta sus necesidades y aspiraciones.

Composición del consejo

El reglamento detalla la composición del consejo, que contará con presidencia, secretaría, vocalías y un pleno, así como las normas para el proceso de elección de sus miembros. Este se realizará mediante un procedimiento público, abierto y voluntario, asegurando que todos los menores tengan las mismas oportunidades de formar parte, con especial atención a la inclusión y la diversidad.

"Con este reglamento, Burriana da un primer paso para formalizar su Plan de Infancia y Adolescencia. Queremos que los niños y adolescentes de nuestro municipio no sean solo receptores de políticas, sino protagonistas activos en su diseño y seguimiento” Isabel Monfort — Concejala de Servicios Sociales de Burriana

Entre sus funciones se incluyen: emitir opiniones y recomendaciones sobre asuntos municipales que afecten a la infancia y la adolescencia, participar en la elaboración, ejecución y evaluación de planes y programas destinados a este colectivo, promover actividades para difundir los derechos de la infancia, y establecer canales fluidos de comunicación con la corporación municipal.

Reuniones periódicas

El CLIA se reunirá de forma periódica, al menos dos veces al año en sesión ordinaria, y de manera extraordinaria cuando así lo requiera la actualidad o a petición de sus miembros. Sus acuerdos y recomendaciones serán trasladados al Pleno del Ayuntamiento para su conocimiento y consideración.

