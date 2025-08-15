Las excavaciones más ambiciosas del poblat iber de la Vall y la villa romana de Nules, en marcha

El mes de agosto ha llegado con la activación de dos proyectos millonarios de puesta en valor de sendos yacimientos de referencia en la provincia de Castellón, el del poblat iber de Sant Josep, en la Vall d’Uixó, y la villa romana de Benicató, en Nules. Ambos ayuntamientos han recibido una subvención de fondos europeos, de 2,5 y 3 millones de euros respectivamente, para acometer su excavación y museización.

Los equipos de la empresa contratada por el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó han empezado a trabajar en la que posiblemente sea la excavación arqueológica más ambiciosa a la que ha sido sometido el poblado. De los dos contratos en los que se ha dividido la intervención, se ha puesto en marcha la parte más científica.

La dotación de esta fase es de 1,2 millones de euros y la empresa especializada que ya aborda el inicio de la excavación es Arqueocas. El arqueólogo José Albelda detalla que su trabajo se desarrollará durante diez meses, el primero y el último son de tramitaciones y redacción de informes. Los ocho restantes, se dividirán entre cuatro para la excavación propiamente dicha y el resto, para la consolidación y restauración.

Las expectativas son altas, porque como asegura Albelda, este yacimiento «es una joya, tiene un potencial enorme». Por una parte, por su urbanismo «que ya se intuye de campañas anteriores». El propósito es «definir muy bien cómo era el poblado, cuántos departamentos tenía, cuántas manzanas de casas», así como sus diferentes etapas, porque se ha constatado su origen ibero, una etapa romana y otra islámica, de la que quedan menos indicios.

El alcalde en funciones, Fernando Daròs, durante una visita oficial al inicio de las excavaciones en el poblat iber de la Vall. / MEDITERRÁNEO

Avanza que «habrá fases que se verán mejor y otras peor», pero el objetivo es que el visitante pueda identificarlas, para hacerse una idea de quién vivió y cómo lo hizo en esta localización tantos siglos atrás.

Albelda indica que llevan dos semanas de excavación y «solo en las limpiezas superficiales ya hemos identificado más de 40 nuevas estructuras». También confían en la importancia documental y científica que tendrá el hallazgo de materiales. El otro arqueólogo al frente del proyecto, Manuel Burdeus, recuerda que los últimos pobladores huyeron de este enclave en el siglo III, durante la segunda guerra púbica «y lo dejaron todo allí, por lo que tenemos muchos materiales y eso aportará muchísima información».

Primeras catas en Nules

A falta de licitar el contrato para la creación del centro de interpretación y la adecuación del yacimiento, que el Ayuntamiento anuncian para septiembre, en Nules se están dando los primeros pasos del proyecto de excavación de la villa romana de Benicató, también a cargo de Arqueocas.

La empresa Arqueocas ha empezado a realizar las primeras catas en el yacimiento de Benicató en Nules. / MEDITERRÁNEO

Desde el Ayuntamiento indican que se trata de «documentar la parcela municipal más próxima al norte del yacimiento, un terreno que nunca antes había sido excavado y del que solo se tienen lecturas de georadar». El concejal de Patrimonio, Guillermo Latorre, asegura que de ese estudio ya se obtuvieron «indicios de estructuras consolidadas, que confirmarían la hipótesis que siempre se ha planteado, de que el yacimiento es mucho más extenso de lo que actualmente se conoce».

Latorre define el momento como «histórico, porque nunca antes se había excavado más allá del yacimiento consolidado, y seguramente tendremos sorpresas agradables». Indica que la intención es trabajar las dos partes del proyecto de manera simultánea.