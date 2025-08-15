La marcha en bici familiar reúne a más de 200 personas en la playa de Nules

Es cuestión de horas que las fiestas de Sant Roc, en la playa de Nules, lleguen a su fin, después de haber estado desde el pasado 2 de agosto encadenando actividades de naturaleza diversa, con las que el Ayuntamiento pretende dinamizar la vida en el poblado costero, antes del inicio de las fiestas patronales de Sant Bartomeu, la próxima semana, que marcan un punto de inflexión en el verano.

En la víspera del día de la festividad religiosa, las propuestas deportivas han copado el protagonismo, entre ellas, un clásico de esta programación, porque lleva años celebrándose de manera ininterrumpida: la Marxa en Bici.

Como destaca el concejal de Deportes, Gabriel Torres, se trata de una actividad familiar en la que, en sus palabras, este año «posiblemente he visto más gente que nunca desde que estoy de concejal». Y todo, pese a las altas temperaturas que se han registrado durante todo el día, que no han persuadido a personas de diferentes edades a sumarse a este paseo por la playa.

Torres recordó que tras completar el recorrido, unos 2.000 metros por buena parte del casco urbano litoral, todos los participantes se reunieron en la terraza de l’Estany, donde tuvieron a su disposición agua y refrescos, y donde se realizó un sorteo de regalos, todos relacionados con el mundo del ciclismo, en el que el premio principal volvió a ser una bicicleta.

La playa despedirá sus fiestas este sábado, con un día eminentemente religioso, con la misa y la procesión de Sant Roc, que incluirá la típica bendición de bizcochos y panes y la posterior passada de bescuits ante la capilla del mar.