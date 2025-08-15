Onda impulsa los trabajos de desbroce para mejorar la seguridad y accesibilidad de los caminos rurales

La actuación se suma a una planificación integral para prevenir riesgos de incendios forestales

Onda hace uso de maquinaria específica para desbrozar los caminos del término municipal.

Concha Marcos

Onda

El Ayuntamiento de Onda, en su apuesta por mejorar la seguridad y la accesibilidad en el entorno rural, ha reforzado las labores de desbroce y adecuación de caminos del término municipal. Estas actuaciones, buscan garantizar que las vías se mantengan en condiciones óptimas para su uso y ayudan a prevenir incendios.

Los trabajos iniciales de desbroce con tractor tienen como objetivo mejorar la movilidad de los ciudadanos y mantener un entorno limpio y seguro, actuando de forma eficiente y respetuosa con el medio natural.

En esta línea, el concejal de Industria y Vía Pública, Vicente Ramón, ha resaltado la importancia de mantener estas infraestructuras en buen estado. "Queremos que los ondenses disfruten de caminos seguros y minimizar cualquier riesgo de incendio forestal", ha afirmado el edil.

Plan local de prevención de incendios forestales

Cabe recordar que el pasado 1 de agosto, en el pleno ordinario, el Ayuntamiento aprobó de forma definitiva y por unanimidad el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de Incendios Forestales, que establece los protocolos de prevención y respuesta ante posibles fuegos en el término municipal.

Con esta aprobación, se completa la red de planes municipales de emergencia, que ya incluía el Plan Territorial de Emergencias y el Plan de Inundaciones, dotando a Onda de una estrategia integral de seguridad y protección civil frente a desastres naturales.

