Onda impulsa los trabajos de desbroce para mejorar la seguridad y accesibilidad de los caminos rurales

El Ayuntamiento de Onda, en su apuesta por mejorar la seguridad y la accesibilidad en el entorno rural, ha reforzado las labores de desbroce y adecuación de caminos del término municipal. Estas actuaciones, buscan garantizar que las vías se mantengan en condiciones óptimas para su uso y ayudan a prevenir incendios.

Los trabajos iniciales de desbroce con tractor tienen como objetivo mejorar la movilidad de los ciudadanos y mantener un entorno limpio y seguro, actuando de forma eficiente y respetuosa con el medio natural.

En esta línea, el concejal de Industria y Vía Pública, Vicente Ramón, ha resaltado la importancia de mantener estas infraestructuras en buen estado. "Queremos que los ondenses disfruten de caminos seguros y minimizar cualquier riesgo de incendio forestal", ha afirmado el edil.

Plan local de prevención de incendios forestales

Cabe recordar que el pasado 1 de agosto, en el pleno ordinario, el Ayuntamiento aprobó de forma definitiva y por unanimidad el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de Incendios Forestales, que establece los protocolos de prevención y respuesta ante posibles fuegos en el término municipal.

Con esta aprobación, se completa la red de planes municipales de emergencia, que ya incluía el Plan Territorial de Emergencias y el Plan de Inundaciones, dotando a Onda de una estrategia integral de seguridad y protección civil frente a desastres naturales.