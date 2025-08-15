Peñíscola atiende más de 30.000 consultas turísticas en julio

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Peñíscola ha compartido los datos relativos a las consultas resueltas en las oficinas de información turística en el pasado mes de julio y que han sumado más de 30.000 en total.

Las comunidades autónomas de procedencia de quienes han trasladado consultas a los informadores turísticos han sido, mayoritariamente y por este orden, Comunidad de Madrid, Aragón, País Vasco, Castilla León, por primera vez; Cataluña y Comunitat Valenciana.

Por lo que respecta a los países de procedencia de quienes han realizado consultas desde fuera de nuestras fronteras, Francia destaca sobre el resto, con más de la mitad del total de consultas realizadas, seguida por Reino Unido y Alemania.

Equipo de informadores

El equipo de informadores turísticos con los que cuenta el municipio atiende consultas en tres puntos estratégicos de la localidad, en las Tourist Info Office con las que cuenta el destino y que se encuentran en el Paseo Marítimo, en el acceso al núcleo antiguo desde el Puerto, así como en la extensión turística de Peñismar. El equipo cuenta con un refuerzo de dos informadores durante la temporada alta gracias a la aportación económica que realiza la Diputación de Castellón con este fin.

Las oficinas de información turística están abiertas, a lo largo de la temporada de verano, todos los días de la semana “y son el mostrador de referencia informativa para turistas y visitantes en el destino” ha valorado el concejal del área de Turismo, Ramon Simó.

Ramón ha indicado que las consultas más frecuentes son las relativas al patrimonio local, así como a la extensa agenda de actividades; también sobre el patrimonio natural, así como las posibles excursiones a realizar.