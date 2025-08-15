Sabors autèntics i oficis tradicionals, protagonistes a la Mostra d’Eslida
L’esdeveniment, que se celebra hui i demà dissabte, recull una àmplia representació dels productes característics de la Serra d’Espadà
Els sabors més autèntics i els oficis tradicionals són els eixos fonamentals de la 29a edició de la Mostra d’Artesania i Agroecologia de la Serra d’Espadà que s’obri hui a la localitat d’Eslida i tindrà continuïtat en la jornada de demà dissabte. Una cita que, novament, es desenvoluparà a la nau multiús.
Aquest esdeveniment, que posa en un primer pla la sostenibilitat i l’alimentació de proximitat, és ja un punt de trobada consolidat per a professionals de la producció agrària, artesans i col·lectius agroecològics. Es tracta d’una fita en la qual s’ofereix una experiència única per redescobrir la riquesa gastronòmica del territori, a través de degustacions de productes de màxima proximitat.
Productes propis
Fruites i hortalisses tradicionals, formatges artesans i mel local són només alguns dels protagonistes que connectaran els visitants amb els sabors veritables de la Serra d’Espadà. També hi haurà pa elaborat amb farines antigues i melmelades artesanes, una oferta que s’acompanya amb un taller de cervesa ecològica, amb el qual els visitants poden experimentar la terra a través dels sentits.
Paral·lelament, la Mostra reivindica els oficis tradicionals amb demostracions en directe que recuperen tècniques artesanals amb profundes arrels a la cultura valenciana, com l’ebenisteria, la reparació de cadires amb boga i l’espart. Aquestes activitats no sols mostren habilitats ancestrals, sinó que transmeten valors de sostenibilitat, comunitat i identitat rural.
A més, la mostra firal presenta projectes agroecològics que estan transformant el territori des d’una mirada compromesa amb el medi ambient i la societat, reforçant el vincle entre productors i consumidors a través de pràctiques respectuoses amb la natura.
Activitats per a totes les edats
És per això que la programació inclou activitats per a totes les edats, com també la presentació de publicacions que posen en valor la biodiversitat i el patrimoni local. D’aquesta manera, la Mostra d’Eslida es configura com un espai imprescindible per connectar amb la cultura, la natura i els sabors autèntics de la Serra d’Espadà.
Amb el suport de l’Ajuntament d’Eslida i diverses entitats locals, aquesta edició reafirma el seu compromís amb un model de desenvolupament rural sostenible, on els sabors i oficis típics són el motor per construir un futur més respectuós i arrelat al territori.
Una cercavila protagonitzada per la banda d’Eslida posarà música a l’obertura oficial de la mostra, que romandrà oberta de 10.30 a 14.00 i de 17.00 a 21.30 hores.
- De Lima a Castellón: diez monjas huyen de Perú y reabren un convento cerrado desde 2022
- Orpesa activa su plan contra la reserva de playa: retiran en una mañana 29 sombrillas y 35 tumbonas
- Un pequeño pueblo de Castellón renace con su nueva cafetería-panadería: 'Queríamos hacer algo bonito para los vecinos
- Castellón está que arde: Un pueblo registra la temperatura más alta del año
- Lidl busca trabajadores para su nueva tienda en Castellón: cuenta atrás para la apertura
- Fallece Arantxa Garcia, concejala del Partido Popular de Benicarló
- Cogida grave en Moncofa y susto en Nules en los festejos de 'bou al carrer
- Alerta por la presencia de medusas en playas de Castellón