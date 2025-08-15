Vall d’Alba corona este sábado a Avril Navarro Falomir como reina de las fiestas

La emoción se palpa en el ambiente en Vall d’Alba ante la celebración de uno de los actos más emotivos del verano. Este sábado, a partir de las 22:00 horas, la plaza Mayor acogerá la ceremonia de proclamación de Avril Navarro Falomir como reina de las fiestas de 2025, un evento que marcará oficialmente el inicio de la Semana Cultural del municipio.

Durante el acto, se rendirá también homenaje a Júlia García Traver, reina de 2024 y a sus damas, quien cederá la corona tras un año lleno de vivencias y representación festiva.

La nueva reina estará arropada por una nutrida Corte de Honor que, por primera vez, junto a las damas incorporará la figura de los ‘Cavallers’.

En ese sentido, en el caso de los mayores Estela Mas, Candela Monfort, Carla Pauner, Roma Atlassi y Jennifer Galera serán las integrantes de una Corte de Honor que tendrá como ‘Cavallers’ a Marc Bodelón, Josep Gallego, Yordan Styp, Joan Mateu, Marc Cabedo y Toni Jorge.

A su vez, la Corte de Honor infantil estará compuesta por Amaia Rubio, Balma Rubio, Anny Saldaña, Leyre Soler, Melani Vilarroig, Leire Gil, Laia del Carmen Traver, Júlia Albalat, Júlia Bautista, Noa Bellés, Alba Capdevila, Ainara Iona Catana, Martina Granell, Katalina Murillo y Krystyna Rubanchuk.

Por su parte Roc Sanz, Pablo Gil, Dani Sellés y Biel Escorihuela serán los ‘Cavallers’ infantiles en 2025.

Barrachina: "Es un reflejo de nuestras tradiciones"

La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, ha destacado la importancia de este acto como “un reflejo de nuestras tradiciones y de la ilusión con la que los más jóvenes viven nuestras fiestas”. Además, ha subrayado que “la proclamación de la reina y su corte marca el inicio de una semana llena de actividades pensadas para todos los públicos, donde cultura, deporte, convivencia y diversión se dan la mano”.

La Semana Cultural de Vall d’Alba, que se desarrollará hasta el jueves 21 de agosto, ofrecerá una programación variada y para todos los gustos. Entre las actividades previstas se encuentran talleres de manualidades, un concierto extraordinario de la Asociación Musical Valldalbense, una exposición de fotografías del Centenario, torneos deportivos, una actuación del Grup de Danses, actividades infantiles, charlas, así como diferentes actuaciones musicales y culturales.

“Queremos que vecinos y visitantes disfruten de cada momento, que vivan Vall d’Alba con intensidad y que cada actividad sea una oportunidad para compartir en comunidad”, ha subrayado la alcaldesa Marta Barrachina.