La vecina de Càlig con un tumor renal sale de la lista de espera, ya tiene fecha para ser operada

Un par de días después de dar visibilidad a su caso a través de Mediterráneo, Fina Marza, la vecina de Càlig a la que le diagnosticaron un tumor renal en abril y que llevaba desde entonces esperando una operación, ya tiene fecha: la primera semana de septiembre.

Así lo confirmó ella misma a este periódico después de recibir este jueves una llamada del Hospital General de Castellón —la segunda desde que se hizo pública su situación— en la que le confirmaban que salía de la lista de espera. La primera fue el día en que se publicó la noticia.

Han de pasar casi tres semanas más, una espera más liviana, dentro de sus circunstancias, porque ya tiene un horizonte claro. También le han informado de que le harán un nuevo TAC, lo que permitirá actualizar el estado de evolución de su carcinoma, que al final es lo que más la inquieta.

Fina asegura que lo que ha pasado desde que asumió la determinación de no quedarse quieta sin saber si el paso del tiempo era bueno o malo para la evolución de su enfermedad, demuestra que «la gente debe moverse ante situaciones injustas como esta».

Ella solo pedía acompañamiento y cumplir con los plazos que le dieron. A principios de junio, tras firmar el consentimiento, le informaron de que «en un mes o mes y medio me operarían», recuerda. Cuando pase por quirófano habrán transcurrido tres meses.

En todo momento, Fina Marza ha remarcado que no reprocha nada a los profesionales sanitarios, su malestar se lo ha generado un sistema, al que le recrimina «falta de humanidad».

Su caso también ha servido para saber, según le dijeron por escrito desde la gerencia del área de salud de Castellón, que los recursos son «insuficientes» para aligerar las listas de esperas oncológicas. Para obtener más información sobre su caso concreto y sobre la respuesta que le dieron a su queja, Conselleria de Sanidad ha abierto un expediente informativo.