Llucena vive su día grande con fervor, música y toros
El Día del Turista reunió a vecinos y visitantes con dulces, moscatel y un ambiente festivo
La recta final de las fiestas del veraneante en Llucenatuvo como protagonista este viernes la celebración de la solemnidad de La Asunción de Nuestra Señora, titular de la parroquia y una de las citas más esperadas del calendario festivo local. El día grande de los festejos de agosto comenzó con el tradicional Rosario de La Aurora, a las seis de la mañana, en el que participaron alrededor de medio centenar de personas, entre ellas un grupo de jóvenes que sorprendió gratamente por su entusiasmo y compromiso con la tradición.
A media mañana tuvo lugar la solemne eucaristía en honor a La Asunción de la Virgen, con la asistencia de las autoridades locales. La ceremonia contó con una cuidada ambientación musical gracias al guitarrista Juan Bautista Valverde y a la cantante Lucía Grao, cuyas interpretaciones emocionaron a los presentes.
Después de la misa se presentaron las cuatro imágenes de los evangelistas del altar mayor de la iglesia, recientemente limpiadas y recuperadas por el equipo de restauración de Lucía Perete, devolviendo brillo y color a estas valiosas piezas patrimoniales.
Al finalizar, se celebró el Día del Turista, con degustación de diversos dulces típicos y moscatel, que reunió tanto a vecinos como a visitantes, en un ambiente de convivencia y cordialidad.
Exhibiciones taurinas
Los actos taurinos fueron protagonistas durante la tarde, con notable participación de aficionados a los bous de carrer. Se exhibieron vacas del hierro de Laura Parejo y, posteriormente, se probaron los dos toros del pueblo, de las ganaderías de Galbarín y Paco Sorando, ambas de Jaén.
La principal y más destacada jornada de las fiestas concluyó con la espectacular embolada de ambos toros, seguida por la actuación de un grupo de versiones que hizo bailar a todos, y una discomóvil que prolongó la diversión hasta bien entrada la madrugada.
Respecto a la programación prevista para hoy, sábado, el día está patrocinado por los quintos y quintas del 2025, y las exhibiciones taurinas volverán a ser protagonistas, con especial atención a la prueba de un astado del hierro Gerardo Gamón.
