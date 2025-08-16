Llucena vive su día grande con fervor, música y toros

La recta final de las fiestas del veraneante en Llucenatuvo como protagonista este viernes la celebración de la solemnidad de La Asunción de Nuestra Señora, titular de la parroquia y una de las citas más esperadas del calendario festivo local. El día grande de los festejos de agosto comenzó con el tradicional Rosario de La Aurora, a las seis de la mañana, en el que participaron alrededor de medio centenar de personas, entre ellas un grupo de jóvenes que sorprendió gratamente por su entusiasmo y compromiso con la tradición.

La Unió Musical Llucenenca ambientó la mañana festiva en la plaza. / Héctor Gozalbo

A media mañana tuvo lugar la solemne eucaristía en honor a La Asunción de la Virgen, con la asistencia de las autoridades locales. La ceremonia contó con una cuidada ambientación musical gracias al guitarrista Juan Bautista Valverde y a la cantante Lucía Grao, cuyas interpretaciones emocionaron a los presentes.

El alcalde y la corporación municipal participaron en la misa de La Asunción. / Héctor Gozalbo

Después de la misa se presentaron las cuatro imágenes de los evangelistas del altar mayor de la iglesia, recientemente limpiadas y recuperadas por el equipo de restauración de Lucía Perete, devolviendo brillo y color a estas valiosas piezas patrimoniales.

Al finalizar, se celebró el Día del Turista, con degustación de diversos dulces típicos y moscatel, que reunió tanto a vecinos como a visitantes, en un ambiente de convivencia y cordialidad.

Exhibiciones taurinas

Los actos taurinos fueron protagonistas durante la tarde, con notable participación de aficionados a los bous de carrer. Se exhibieron vacas del hierro de Laura Parejo y, posteriormente, se probaron los dos toros del pueblo, de las ganaderías de Galbarín y Paco Sorando, ambas de Jaén.

La principal y más destacada jornada de las fiestas concluyó con la espectacular embolada de ambos toros, seguida por la actuación de un grupo de versiones que hizo bailar a todos, y una discomóvil que prolongó la diversión hasta bien entrada la madrugada.

Respecto a la programación prevista para hoy, sábado, el día está patrocinado por los quintos y quintas del 2025, y las exhibiciones taurinas volverán a ser protagonistas, con especial atención a la prueba de un astado del hierro Gerardo Gamón.