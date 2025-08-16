Las obras del tanque de tormentas de Sant Blai de Burriana, en su recta final

El Ayuntamiento de Burriana ha comunicado este sábado que el proyecto de creación de la nueva red separativa de aguas pluviales afronta la recta final de la construcción del segundo tanque de tormentas de la plaza Sant Blai. Está previsto que las obras acaben en septiembre.

Desde el consistorio inciden en que se trata de «una actuación estratégica valorada en 830.000 euros que forma parte de la hoja de ruta municipal para prevenir inundaciones y reforzar el sistema de evacuación de aguas pluviales en el casco urbano».

Coincidiendo con esta avanza fase de ejecución, el gobierno local ha querido recordar que el proyecto «nace a partir de un exhaustivo análisis técnico que evidenció que la actual red unitaria resulta insuficiente para gestionar episodios de lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes debido a la transformación del clima».

Uno de los viales más afectados por las inundaciones, según describen, es la calle Barranquet, que por su orografía y su papel como eje de recogida de aguas, ha estado en el centro de las incidencias los últimos cinco años, «afectando a viviendas y comercios».

El segundo tanque de tormentas actuará como pulmón de almacenamiento temporal para evitar que el agua colapse el centro de la ciudad

La apuesta del Ayuntamiento ha sido «desdoblar la red de pluviales aprovechando obras de mejora de accesibilidad, instalando un nuevo colector, con un diámetro de 800 mm, que se conectará al último pozo de la red de residuales en la calle Barranquet y al tanque de tormentas, que actuará como pulmón de almacenamiento temporal para evitar que el agua colapse el centro de la ciudad».

Después de que en marzo tuvieran que paralizarse temporalmente las obras tras localizarse los restos de antiguos edificios en la zona de excavación, desde el consistorio inciden en que «ya ha finalizado la obra de conexión de la red de pluviales de la zona de San Vicente, a través de la calle El Pla, entre el inicio de la red —a la altura de la Terraza Payà— y la infraestructura ya ejecutada en la calle El Barranquet, que conectará el nuevo colector y el segundo tanque de tormentas».

Resumen que, de este modo, «todo el sistema quedará integrado con el nuevo tanque de tormentas de la plaza Sant Blai», una infraestructura que contará con un punto de vertido para canalizar el excedente de agua hacia el río Anna cuando el tanque alcance su capacidad máxima, de manera que así se evite que el torrente se desplace hacia la zona marítima, lo que reducirá el riesgo de inundaciones en áreas urbanas.

El tanque, cuya parte inferior estará al nivel del lecho del río, tiene unas dimensiones interiores de 15x10 metros y 4,90 metros de altura libre, con capacidad para 800 m³ de agua. Estará equipado con dos bombas de impulsión de 15 kW capaces de evacuar hasta 1.200 m³ por hora, lo que permitirá vaciarlo por completo en unos 40 minutos. La infraestructura cuenta además con reservas adicionales en entrada y salida para futuras ampliaciones de la red.

Innovación contra inundaciones

Desde el Ayuntamiento explican que uno de los elementos más innovadores será el sistema de detección y registro de desbordamientos Smart Overflow, que «mediante tecnología radar permitirá medir y registrar en tiempo real la duración y volumen de cada vertido, generando informes anuales con datos precisos que facilitarán la toma de decisiones y el seguimiento ambiental».

Otro de los aspectos de interés es que el agua recogida podrá ser reutilizada para el riego del área ajardinada de la plaza Sant Blai, «contribuyendo a la eficiencia y sostenibilidad en la gestión del recurso hídrico», detallan.

El concejal de Urbanismo, Juan Canós, explica que «este proyecto estratégico abordará reivindicaciones históricas de los vecinos y resolverá los problemas que nuestra ciudad ha enfrentado durante décadas con cada episodio de fuertes lluvias y que cada vez son más frecuentes».

El alcalde, Jorge Monferrer, destaca que «esta infraestructura es mucho más que una obra hidráulica, con el tanque de tormentas de Sant Blai estaremos preparados para responder de manera eficaz ante lluvias extremas, evitando daños y mejorando la resiliencia de la ciudad», a lo que añade que «nuestra obligación como equipo de gobierno es anticiparnos a los problemas y dotar a Burriana de infraestructuras modernas que protejan a nuestros vecinos».