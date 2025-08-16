Onda se suma a ‘Campamento Digital’ para impulsar las competencias tecnológicas de los más jóvenes
Cinco días de aprendizaje para que menores de 9 a 13 años desarrollen habilidades digitales de forma segura y divertida
Bou: “Este campamento abre la puerta a que los más jóvenes adquieran destrezas útiles para su día a día”
El Ayuntamiento de Onda acogerá del 1 al 5 de septiembre el Campamento Digital, un curso intensivo y gratuito para menores de 9 a 13 años que combina aprendizaje práctico y dinámicas de gamificación para desarrollar competencias digitales.
Durante cinco días, los participantes trabajarán por misiones y retos adaptados a su edad, desde aprender a identificar noticias falsas hasta crear contenidos digitales, practicar la seguridad en Internet o desarrollar la creatividad a través de herramientas tecnológicas. Todo ello de forma divertida, segura y con la orientación de educadores especializados.
Las familias pueden elegir entre dos modalidades según la edad: un grupo para participantes de 9 a 11 años y otro para los de 12 a 13 años. Cabe destacar que las sesiones se celebrarán en horario de 9.00 a 13.00 horas en el Casal Jove de Onda.
El concejal de Innovación y Transformación Digital de Onda, Vicent Bou, ha destacado: “Este campamento abre la puerta a que los más jóvenes adquieran destrezas útiles para su día a día, desde el uso responsable de la tecnología hasta la creatividad digital, con un enfoque ameno y participativo”.
La iniciativa está impulsada por Fundación Cibervoluntarios, dentro del Programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI), puesto en marcha por el Ministerio de Juventud e Infancia y el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, con financiación de la Unión Europea – Next Generation EU.
Inscripciones
Las plazas son limitadas y la participación es gratuita. Las familias interesadas pueden obtener más información y formalizar su inscripción en la página web municipal de Juventud de Onda <joventut.onda.es>.
