Peñíscola celebra el día de su Patrón, San Roque, con la tradicional ofrenda floral

Peñíscola festeja hoy el día de su Patrón, San Roque, con la misa en la Parroquia de Santa María, tras la cual se ha celebrado la habitual procesión por las calles del casco antiguo hasta la plaza que lleva el nombre del mismo Santo, donde se ha realizado la tradicional ofrenda floral, por parte de la Reina de Fiestas, Araceli Bayarri, en la hornacina que se encuentra allí ubicada.

La Corporación Municipal junto a la Corte de Honor han presidido los actos que llegan en el ecuador del verano, en plena temporada alta turística para el municipio.

Corporación Municipal junto a la Corte de Honor. / Mediterráneo

"Es un día especial, a pesar de la vorágine de trabajo en la que están inmersas la mayoría de familias en nuestra población, siempre cumplimos con la celebración de nuestro Patrón, una celebración sencilla pero honesta que rinde homenaje a nuestra tradición y la de nuestros antepasados" ha destacado el edil del área de Fiestas, Ramón Simó.

Por su parte, el propio alcalde, Andrés Martínez, ha indicado que este festejo inicia la cuenta atrás hasta el final del mes, que dará paso a las Fiestas Patronales de la Virgen de la Ermitana, en septiembre, las más multitudinarias y reconocidas como de Interés Turístico Nacional.